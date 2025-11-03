Pasaporte. (Foto: GEC)
La Superintendencia Nacional de Migraciones cuenta con más de 200,000 citas de pasaporte electrónico, que están disponibles para lo que queda de 2025.

Estas citas pueden ser tomadas en cualquiera de los 31 puntos de atención en el país, que se encuentran ubicados en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao.

La sede con mayor cantidad de trámites de pasaporte es la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el C.C. Jockey Plaza,

Asimismo, las personas pueden solicitar atenciones para los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Lima Norte (Comas), Lima Sur (San Juan de Miraflores) y Lima Este (Santa Anita), así como para los Migracentros Puruchuco (Ate), Villa María (Villa María del Triunfo) y Primavera (San Borja).

Los usuarios también pueden reservar citas de pasaporte para las sedes ubicadas en Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Sin terceras personas

Para iniciar el trámite, los usuarios deben de hacer el pago de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que programar una cita en .

Migraciones exhorta a los usuarios a no contratar a terceras personas para realizar sus trámites, debido a que podrían arriesgar su información personal. Cabe señalar que la entidad tiene horarios diversos en sus sedes y .

