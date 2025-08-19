La Superintendencia Nacional de Migraciones aprobó el “Plan de Fortalecimiento Operativo para Mitigar la Migración Irregular”, con el objetivo de intensificar las acciones de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional.

La medida fue formalizada mediante la Resolución de Superintendencia N° 000110-2025-MIGRACIONES, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

El documento establece que se incrementarán las acciones orientadas a identificar a personas extranjeras en situación migratoria irregular, en el marco de las competencias otorgadas por el Decreto Legislativo N° 1350, Ley de Migraciones.

Según lo dispuesto, la Dirección de Operaciones de Migraciones tendrá a su cargo la ejecución de los operativos, que contarán con el apoyo de la fuerza pública en caso sea necesario. Las acciones estarán enfocadas tanto en el control migratorio como en la formalización de extranjeros indocumentados, así como en la aplicación de procedimientos sancionadores cuando corresponda.

El plan también contempla la gestión de recursos adicionales para fortalecer la capacidad operativa de la entidad, en línea con los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 de Migraciones. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó recientemente una transferencia de partidas a favor de la Superintendencia para financiar estas acciones, conforme al Decreto Supremo N° 163-2025-EF.

Este plan también incluye disposiciones vinculadas a la adquisición y dotación de equipamiento, así como a la articulación interinstitucional con entidades del sector interior, a fin de permitir una respuesta rápida y disuasiva ante situaciones que involucren el tránsito irregular de personas extranjeras.

La resolución fue firmada por el superintendente nacional de Migraciones, Armando Benjamín García Chunga, y dispone su publicación en el portal institucional de la entidad y en el Portal de Transparencia Estándar.