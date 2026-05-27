La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el 15 de junio enviará al MEF la propuesta consensuada de la adenda estructural, cuya negociación se inició el 1 de abril del 2025, lo que definirá el inicio formal de operaciones y la renovación de la flota.

De esta manera, el Metropolitano se encuentra cada vez más cerca de iniciar oficialmente su etapa operativa, luego de alcanzar acuerdos clave con los operadores del sistema, en el marco de la adenda estructural, que permitirá modernizar el servicio e incorporar nueva flota.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que el pasado 20 de mayo culminó el plazo establecido para el proceso de evaluación de la adenda estructural, cuya negociación se inició el 1 de abril de 2025.

Precisó que, tras las últimas reuniones sostenidas con los concesionarios, solo queda pendiente la evaluación conjunta de las variables económicas, cuyo cierre está previsto para el 9 de junio, de acuerdo a la ampliación de plazo solicitada por los operadores de transporte público.

“Por fin hemos llegado a un acuerdo con los operadores del Metropolitano. El 15 de junio estaremos enviando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nuestra propuesta consensuada para contar con la adenda estructural, la cual incluye los laudos arbitrales de los concesionarios con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así pasar a la etapa de operación e incorporación de nueva flota”, señaló.

El titular de la ATU destacó que, tras 15 años de funcionamiento, el Metropolitano aún se mantenía en etapa de preoperación. En ese sentido, sostuvo que este proceso dará paso al inicio formal de la etapa operativa bajo criterios técnicos, transparentes y consensuados con los operadores del sistema.

¿Qué incluye la propuesta?

Asimismo, indicó que la propuesta contempla mejoras para el servicio, entre ellas la incorporación de buses con aire acondicionado y el incremento y renovación de la flota ante la futura ampliación norte del Metropolitano. Para ello, se proyecta contar con una mayor cantidad de buses troncales y alimentadores, además de unidades vinculadas al nuevo modelo operacional.

Se estima que la nueva flota será viable atender la ampliación norte, desde Naranjal hasta Chimpu Ocllo. “Luego de la evaluación del MEF, se evaluará de manera conjunta la fecha oficial de inicio de la etapa operativa del Metropolitano”, concluyó Hernández.