Los bonos soberanos de Bolivia se desploman y acumulan diez jornadas consecutivas de caídas, mientras protestas y bloqueos de carreteras interrumpen el suministro de productos esenciales a La Paz y provocan enfrentamientos violentos, amenazando con devolver al país al caos político y económico.

En las últimas dos semanas, los bonos en dólares de Bolivia han caído casi 5 centavos por dólar, el peor desempeño entre los mercados emergentes. El rendimiento de los papeles a 2031 subió a 10.5%, desde el 9.75% registrado cuando fueron emitidos hace apenas tres semanas.

Los alimentos, el combustible y los suministros médicos escasean en La Paz y sus alrededores, lo que amenaza con paralizar la economía de la capital administrativa boliviana y acelerar una inflación de dos dígitos.

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz apenas siete meses después de que asumiera el poder, una medida que devolvería al país al caos político que lo había convertido en una zona vedada para los inversionistas antes de su elección.

“Los acontecimientos recientes probablemente dejen profundas cicatrices sociopolíticas y limiten la capacidad de la administración para impulsar nuevas reformas de manera creíble”, dijo Jason Keene , estratega soberano de Barclays, quien recomienda vender los bonos a 2031. “Todavía vemos margen para nuevas caídas” en los bonos.

Bonos bolivianos en picada | Las protestas y bloqueos amenazan la presidencia y las reformas de Rodrigo Paz

El presidente boliviano, de 58 años, puso fin con su elección a dos décadas de gobiernos socialistas y ya avanzó en recortes a los subsidios de combustibles, la liberalización del mercado cambiario y el retorno del país a los mercados internacionales de capital. Aunque los inversionistas recibieron con entusiasmo su agenda de libre mercado, Paz enfrenta una creciente presión de agricultores, mineros y grupos indígenas, especialmente después de que la guerra en Irán disparara la inflación.

Las protestas en curso ponen de relieve un problema “sobre si la democracia en Bolivia es viable o no”, dijo Paz en una entrevista con Bloomberg el sábado.

La situación empeora

“El contexto externo actual agrava una situación que ya era difícil”, dijo Kathryn Exum , codirectora de investigación y estrategia soberana de Gramercy Funds Management LLC.

En 2025, el Fondo Monetario Internacional propuso un ajuste fiscal estructural equivalente al 8% del producto bruto interno a lo largo de tres años. Pero el aumento de los precios del petróleo y la liberalización cambiaria eliminarán gran parte de los ahorros fiscales de Bolivia, lo que hará necesario que el gobierno vuelva a elevar los precios para cumplir la meta fijada por el FMI, dijo Keene.

“Pero nuevos ajustes no parecen políticamente viables en el entorno actual”, agregó.

En cambio, el gobierno se verá obligado a adoptar una senda de reformas más gradual para reducir el déficit fiscal, lo que probablemente retrasará cualquier acuerdo sobre un programa con el FMI.

“El riesgo de malestar social siempre fue una preocupación central para el crédito de Bolivia, ya que podría retrasar o incluso descarrilar la agenda de reformas”, dijo Thomas Jackson, analista de Oppenheimer.

Mejor desempeño

Aun así, los bonos en dólares de Bolivia cotizan por encima de 90 centavos por dólar y figuran entre los de mejor desempeño del mundo emergente durante el último año, según datos compilados por Bloomberg.

Además de las reformas económicas y fiscales, el restablecimiento de las relaciones de Bolivia con EE.UU. y la apertura de los recursos del país a la inversión privada también alentó a los inversores.

Mientras tanto, el gobierno de EE.UU. ha expresado su respaldo a la administración de Paz, y el Banco Mundial dijo que sigue apoyando la agenda de reformas de Bolivia. El banco aprobó en febrero un préstamo de US$ 200 millones para proyectos sociales, cuyo desembolso aún está pendiente de la aprobación del Congreso. Brasil está enviando ayuda humanitaria al país, sumándose a Chile, Perú y EE.UU.

“El enfoque más activo de la Casa Blanca en América Latina frente a décadas pasadas abre la puerta a algún tipo de intervención en Bolivia si las protestas empiezan a salirse de control”, dijo Sebastián Vargas , analista soberano de mercados emergentes de Seaport Global.

Pero por ahora, Vargas recomienda vender los bonos con vencimiento en 2031 debido a los riesgos políticos de corto plazo.