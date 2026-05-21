La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General de la Comunidad Andina expresaron su preocupación por la situación política y social que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia e instaron a que las diferencias existentes sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático.

En un comunicado indicaron que consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas.

Asimismo, manifiestan su preocupación por las acciones y hechos que vienen generando perturbaciones en el normal desenvolvimiento de la vida institucional y en la provisión de servicios esenciales en Bolivia, en un contexto que exige responsabilidad, cautela y apego irrestricto a los cauces democráticos y constitucionales.

Integrantes de "plataformas ciudadanas" participan en una manifestación en contra de los bloqueos, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)

En ese sentido, hacen un llamado a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el entendimiento, la cooperación y los mecanismos institucionales democráticos para superar la actual coyuntura.

La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General de la Comunidad Andina subrayaron la importancia del diálogo, la convivencia pacífica, así como el respeto al orden constitucional, principios que sustentan los procesos democráticos en todos los países de subregión andina.