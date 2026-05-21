Jóvenes profesionales. Foto composición ChatGPT
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Mía Ríos
mailMía Ríos

Si bien el salario es un factor clave al aceptar una oferta laboral, hay otras variables que determinan el cambio. Hoy los profesionales, sobre todo los más jóvenes, no solo comparan ingresos o cargos; evalúan factores como liderazgo, oportunidades reales de crecimiento, flexibilidad, bienestar y qué tan sostenible será esa experiencia en el tiempo. Este cambio también está llevando a las empresas a revisar la manera en que atraen, desarrollan y retienen personas.

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