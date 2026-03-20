El rol del CIO evoluciona hacia una posición estratégica en las empresas, impulsado por la adopción de inteligencia artificial y el uso de datos para generar valor de negocio. Foto: Pixabay.
El rol del CIO evoluciona hacia una posición estratégica en las empresas, impulsado por la adopción de inteligencia artificial y el uso de datos para generar valor de negocio. Foto: Pixabay.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La función del director de Información o CIO (Chief Information Officer) está atravesando una transformación profunda. Lo que durante años fue considerado principalmente un rol técnico, centrado en infraestructura, soporte y gestión de sistemas, hoy se está convirtiendo en una posición clave para definir la estrategia empresarial y generar valor de negocio.

TE PUEDE INTERESAR

People Analytics: ¿en qué consiste y cuál es su utilidad para las empresas?
Cómo se adaptan las marcas a las búsquedas con IA: SEO vs. GEO
Reputación del CEO: cuando la imagen, emociones y decisiones se convierten en activos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.