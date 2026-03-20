Así lo plantea el informe “The new CIO mandate: Strategy, speed, and scaled intelligence” elaborado por McKinsey & Company, que analiza cómo las organizaciones de alto rendimiento están redefiniendo el papel de la tecnología dentro de sus modelos operativos. En estas compañías, la tecnología deja de ser vista como un centro de costos y pasa a convertirse en un motor directo de crecimiento.

Según el estudio, el 64% de los CIOs en empresas de alto rendimiento participa activamente en la definición de la estrategia empresarial , una proporción superior al 52% observado en otras organizaciones. Esta mayor influencia se explica, en parte, por la creciente integración entre los equipos de negocio y tecnología para diseñar estrategias conjuntas.

De hecho, casi la mitad de las empresas líderes ya trabaja con esquemas de colaboración iterativa entre estas áreas, duplicando la proporción registrada en encuestas anteriores de la consultora.

La tecnología como motor de valor

El informe también muestra un cambio en la forma en que las compañías entienden el impacto de la tecnología en sus resultados. Más allá de la eficiencia operativa, la velocidad para desplegar capacidades tecnológicas se está convirtiendo en una ventaja competitiva clave.

En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como el eje central de las inversiones tecnológicas.

El 54% de las empresas de alto rendimiento identifica a la IA como un área de inversión prioritaria.

El 28% planea aumentar su presupuesto en tecnología en más del 10% hacia 2026, frente a solo el 3% de otras compañías.

La apuesta está especialmente orientada al desarrollo de sistemas de IA agentiva, capaces de planificar, decidir y ejecutar acciones de manera autónoma dentro de los procesos empresariales.

Brechas de talento y capacidades

Pese al impulso de estas tecnologías, las organizaciones enfrentan varios obstáculos para escalar su adopción. Entre los principales desafíos identificados por el estudio se encuentran la escasez de talento especializado, la complejidad de integrar nuevas soluciones con sistemas heredados y la falta de bases de datos modernas.

Cerca de un tercio de las empresas encuestadas reporta lagunas de capacidades vinculadas a inteligencia artificial, lo que está obligando a las compañías a repensar su estrategia de talento.

En paralelo, muchas organizaciones están adoptando un enfoque basado en tres palancas : desarrollo de talento interno (insourcing), programas de reskilling y contratación dirigida de especialistas.

Un perfil de CIO más estratégico

Desde la perspectiva del mercado laboral, esta evolución también está transformando las competencias que las empresas buscan en los líderes tecnológicos.

Daniela Venero, senior manager y líder de la división de Tecnología en Michael Page, explica que el rol del CIO ha cambiado en paralelo con la evolución del propio departamento de tecnología dentro de las organizaciones.

“El perfil del CIO se ha ido transformando con los años. El enfoque del área de tecnología pasó de ser solamente un gestor de incidencias a convertirse en un facilitador del negocio, que aborda estrategias transversales de herramientas, modernización de infraestructura, gestión de datos y estrategias seguras de información” , señala.

En ese contexto, las empresas están priorizando habilidades de liderazgo y visión estratégica, además del conocimiento técnico.

Entre las competencias más valoradas destacan:

Liderazgo colaborativo y empático, orientado a construir relaciones de confianza.

Pensamiento crítico y estratégico para evaluar el impacto de las decisiones tecnológicas en toda la organización.

Comunicación estratégica para alinear e influir en los equipos.

Accountability u ownership compartido dentro de equipos ágiles.

El rol del CIO evoluciona hacia una posición estratégica en las empresas, impulsado por la adopción de inteligencia artificial y el uso de datos para generar valor de negocio. Foto: Pixabay.

La explosión de los perfiles de IA

El auge de la inteligencia artificial también está redefiniendo la demanda de talento tecnológico.

Según Venero, las empresas están incrementando la búsqueda de perfiles especializados en datos y analítica avanzada, entre ellos:

Machine Learning Engineer

Data Scientist

Data Engineer

Business Data Analyst

Especialistas en MLOps

Expertos en ética y gobernanza de IA

Sin embargo, la oferta de profesionales con estas capacidades todavía es limitada en la región.

“La brecha de talento tecnológico es severa tanto en Perú como en América Latina”, advierte la especialista. De acuerdo con datos de LinkedIn Insights citados por Venero, existe una brecha crítica cercana al 35% entre los profesionales expuestos a la inteligencia artificial y aquellos que cuentan con preparación suficiente para trabajar con estas tecnologías.

Un mercado laboral dominado por el talento

La escasez de profesionales especializados ha reforzado la posición de los candidatos en el mercado tecnológico.

“Es un mercado de candidatos”, señala Venero, al explicar que la rápida evolución del sector obliga a los profesionales a mantener un aprendizaje continuo y a desarrollar nuevas capacidades para adaptarse a las herramientas emergentes.

Sectores como banca, servicios financieros y telecomunicaciones se mantienen entre los principales empleadores de talento tecnológico , impulsados por sus estrategias de transformación digital y sus programas de retención de personal especializado. A ellos se suman cada vez más empresas industriales, que están incorporando tecnología para optimizar procesos y desarrollar nuevas capacidades operativas.

En paralelo, el reskilling y el upskilling se están consolidando como estrategias clave para cerrar las brechas de talento.

“Hoy hablar de reskilling y upskilling es prácticamente una ley mandatoria para las empresas que buscan competitividad”, afirma Venero, quien destaca que muchas organizaciones están implementando programas de formación con métricas claras de desempeño y un seguimiento más detallado del ciclo de desarrollo del colaborador.

El manual del CIO para 2026

En este escenario, el informe de McKinsey identifica cuatro imperativos estratégicos para los CIOs en los próximos años:

Colocar la tecnología en el centro de la estrategia empresarial: colaborar activamente con los CEOs para diseñar planes estratégicos que muestren cómo la tecnología impulsará directamente los objetivos de negocio.

colaborar activamente con los CEOs para diseñar planes estratégicos que muestren cómo la tecnología impulsará directamente los objetivos de negocio. Cocrear continuamente: integrar los ciclos de planificación tecnológica con los de negocio de forma continua e iterativa, en lugar de adoptar enfoques anuales.

integrar los ciclos de planificación tecnológica con los de negocio de forma continua e iterativa, en lugar de adoptar enfoques anuales. Utilizar la inteligencia artificial para impulsar la innovación: ir más allá de los cambios incrementales, buscando integrar la IA agentiva en los flujos de trabajo para maximizar la productividad y la velocidad de toma de decisiones.

ir más allá de los cambios incrementales, buscando integrar la IA agentiva en los flujos de trabajo para maximizar la productividad y la velocidad de toma de decisiones. Reconfigurar el negocio en torno a la IA: dejar de buscar solo la eficiencia y priorizar la velocidad y el valor máximo a través de un modelo operativo profundamente integrado con la IA.

La conclusión del estudio es clara: en un entorno cada vez más digitalizado, la capacidad de integrar tecnología, datos e inteligencia artificial en la estrategia empresarial será uno de los factores decisivos para el crecimiento de las organizaciones. Y en ese proceso, el CIO se perfila como uno de los protagonistas.