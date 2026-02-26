La aparición de resúmenes generados por IA en casi la mitad de búsquedas obliga a las marcas a replantear cómo construyen visibilidad y miden resultados. Foto: Pixabay.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa en los motores de búsqueda está reconfigurando el ecosistema digital. Según un estudio de Botify y DemandSphere, las descripciones generales creadas por IA aparecen en el 47% de las búsquedas en Google, mientras que un informe de Pew Research Center advierte que apenas el 8% de los usuarios hace clic en enlaces tradicionales cuando existe una respuesta sintetizadas

