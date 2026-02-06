La carrera para desbancar al teléfono inteligente ha comenzado. Durante las últimas dos décadas, el iPhone y sus imitadores han llegado a dominar la forma en que los consumidores interactúan con el mundo digital. El resultado ha sido uno de los duopolios más lucrativos de la historia empresarial, formado por Apple, de la mano de su iPhone, y Google, con su sistema operativo Android, que equipa a casi todos los demás teléfonos inteligentes, incluidos sus propios dispositivos Pixel.

Ninguno de los dos ha tenido muchos incentivos para cambiar las cosas, ya que Google entrega cada año grandes cantidades de dinero a Apple para que su motor de búsqueda sea el predeterminado del iPhone. De hecho, los Lennon y McCartney de la era de los teléfonos inteligentes no hacen más que profundizar su colaboración en la era de la inteligencia artificial.

Este mes, el dúo anunció que Apple utilizará los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google para impulsar un asistente de voz Siri mejorado, previsto para finales de este año, junto con otras nuevas funciones. Eso no detiene a los competidores que esperan romper el duopolio.

El 19 de enero, OpenAI dijo que estaba “en camino” de presentar su dispositivo en la segunda mitad del año. Dos días después, se informó que Apple estaba trabajando en un dispositivo portátil destinado a adelantarse a lo que Altman y Jony están preparando. Meta, la mayor empresa de redes sociales del mundo y otro fabricante de modelos, ha estado desarrollando gafas inteligentes con tecnología de inteligencia artificial y está desviando recursos de los cascos de realidad virtual (RV) para acelerar el esfuerzo.

Amazon, el mayor minorista electrónico del planeta, lanzó Alexa+, su propio asistente de inteligencia artificial, para sus altavoces inteligentes Echo y pronto lo hará para sus gafas y audífonos inteligentes Echo. Ya se espera que los próximos años sean difíciles para los teléfonos inteligentes.

Yang Wang , de la empresa de análisis Counterpoint Research, prevé que las ventas mundiales caigan alrededor de un 6% este año, lo que supone un empeoramiento con respecto a su anterior previsión de diciembre, que apuntaba a un descenso del 2%, y no espera que se produzca un repunte en 2027.

En 2025, las ventas crecieron un 2%. Parte del motivo de la caída es que los precios de los chips de memoria utilizados en los teléfonos inteligentes han subido considerablemente en medio del frenesí de inversión en centros de datos, que han acaparado el suministro. En los últimos 15 meses, el costo de los 12 gigabytes de DRAM que suelen incorporarse a un teléfono inteligente ha aumentado en US$ 70, calcula Wang.

Los fabricantes de teléfonos inteligentes más baratos quizá tendrán que subir los precios, lo que afectará a los volúmenes. Pero incluso Apple, cuyos iPhones se venden con un buen margen de beneficio, notará la presión sobre los márgenes. A esto se suma otro problema que Wang denomina la “guerra de las fundiciones”.

La IA de Google Gemini. EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE

Los fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple y Samsung han sido durante mucho tiempo los mayores clientes de fundiciones de semiconductores como TSMC. Pero ahora están cediendo terreno a Nvidia y otros diseñadores de chips de inteligencia artificial, cuyo silicio es mucho más valioso y, por lo tanto, más rentable para las fundiciones.

A medida que los fabricantes de teléfonos inteligentes pierden importancia como clientes, puede que les resulte más difícil conseguir los chips que necesitan. Los posibles disruptores de Apple y Google están aumentando la presión. Una fuente de ingresos potencialmente lucrativa no es lo único que los competidores pueden ganar. Algunos tienen quejas de larga data con el sistema de tributos de los teléfonos inteligentes.

Los desarrolladores pagan a Apple una comisión de hasta el 30% por las compras realizadas a través de aplicaciones que se ejecutan en su sistema operativo. OpenAI, que actualmente obtiene la mayor parte de sus ingresos de las suscripciones de los consumidores, debe entregar una parte de las compras realizadas en un iPhone o un dispositivo Android. Meta, que en cambio obtiene sus ingresos de la publicidad, se libra de esta ignominia.

Pero lleva buscando formas de reducir su dependencia del duopolio de los teléfonos inteligentes desde que Apple introdujo en 2021 una nueva función que permite a los usuarios optar por que un desarrollador no rastree su actividad en otras aplicaciones y sitios web. Esto dificultó la recopilación de datos a este gigante de las redes sociales. También se encuentra la posibilidad de que los consumidores pasen a dispositivos más adecuados para los modelos de negocio de la competencia.

No es casualidad que Meta esté interesada en las gafas inteligentes. Con cámaras integradas, lentes que pueden mostrar mensajes de WhatsApp y altavoces que dirigen el sonido directamente al oído, estos dispositivos solo facilitan a los usuarios compartir lo que hacen en las redes sociales y seguir lo que hacen los demás.

Para Meta, más tiempo dedicado a sus plataformas significa más ingresos por publicidad. Amazon también estaría encantada de tener sus altavoces Echo en todos los hogares y sus gafas en todas las caras para recopilar más datos para su creciente negocio publicitario y facilitar aún más las compras en su mercado. Y OpenAI se beneficiaría si la gente abandonara sus pantallas y confiara en un chatbot para gestionar sus interacciones con el mundo digital.

Por ahora, al menos, la amenaza para Apple y Google sigue siendo insignificante. El banco HSBC estima que hay 15 millones de usuarios de gafas inteligentes en todo el mundo; se cree que Apple, que publica esta semana sus últimos resultados trimestrales, vendió 250 millones de iPhones solo el año pasado. Si su reciente acuerdo con Google ayuda a que Siri deje de ser tan molesto, podría animar a más gente a comprar un iPhone. Mientras tanto, los fabricantes de dispositivos alternativos tienen muchos retos que superar.

Las gafas inteligentes de Google, lanzadas en 2014, se dejaron de fabricar un año después, en parte debido a la preocupación de que sus cámaras integradas supusieran una violación de la privacidad de otras personas por parte de los usuarios. Esas preocupaciones no han desaparecido. También hay retos técnicos. Mientras que un teléfono inteligente puede calentarse razonablemente sin causar problemas al usuario, las gafas no pueden hacerlo. Para que sean cómodas, también deben ser ligeras, lo que deja poco espacio para las baterías.

El sobrecalentamiento y la limitada duración de la batería fueron también algunas de las razones por las que un pin de IA que lanzó con gran fanfarria en noviembre de 2023 una empresa emergente llamada Humane fue un fracaso (la empresa cerró el año pasado). Alex Katouzian, de Qualcomm, un fabricante de chips, espera que estos dispositivos “de vanguardia” proliferen, pero solo con un módulo complementario o incluso un teléfono inteligente en el bolsillo que se encargue de gran parte del trabajo computacional pesado.

De hecho, Mark Zuckerberg, de Meta, ha dicho que cree que incluso las personas que adopten las gafas inteligentes no tirarán sus teléfonos inteligentes, sino que simplemente los mirarán menos. Al fin y al cabo, la llegada de los teléfonos inteligentes no impidió que los consumidores compraran computadoras personales. Asimismo, Apple y Google no se quedan quietos. Además de su rumorado pin, Apple también está trabajando en sus propias gafas inteligentes, basándose en la tecnología desarrollada para sus gafas de realidad virtual Vision Pro, lanzadas en 2024.

En octubre, Google lanzó Android XR, una plataforma de software diseñada para alimentar los cascos de realidad virtual y las gafas inteligentes fabricados por Samsung y otros. También ha lanzado recientemente una nueva versión de su altavoz inteligente con tecnología Gemini. De hecho, quizás la mayor consecuencia de la IA para el negocio de los dispositivos sea el cambio en la distribución de los beneficios dentro del duopolio dominante.

Al integrar Gemini en los ecosistemas de Apple y Android, Google tiene el potencial de acceder a enormes cantidades de datos para hacer que sus modelos sean aún más inteligentes. La empresa ya avanza a toda velocidad. El valor de mercado de Alphabet, la empresa matriz de Google, superó hace poco al de Apple y ahora solo está por detrás de Nvidia. El fabricante del iPhone podría llegar a lamentar haberle cedido tanto poder.