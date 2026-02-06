El uso de contraseñas robustas y herramientas de verificación en dos pasos es clave para reducir el riesgo de accesos no autorizados a cuentas de redes sociales desde el smartphone. Foto: Andina.
El uso de contraseñas robustas y herramientas de verificación en dos pasos es clave para reducir el riesgo de accesos no autorizados a cuentas de redes sociales desde el smartphone. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnologia
The Economist
The Economist

Cuando Laurene Powell Jobs le preguntó a Sam Altman y a sir Jony Ive sobre el “proyecto” de inteligencia artificial en el que estaban trabajando durante una entrevista reciente, ambos se mostraron evasivos. Sin embargo, Altman, director de OpenAI, sugirió que el uso del nuevo dispositivo sería diferente al del iPhone, creado por Ive y el difunto esposo de Jobs, que lo consume todo. Comparó la experiencia de usar un teléfono inteligente con caminar por Times Square en Nueva York, con sus luces intermitentes y ruidos fuertes. Altman e Ive no son los únicos que trabajan en una alternativa.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.