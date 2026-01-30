Solo Meta Platforms reveló ambiciones de gastar hasta US$ 135,000 millones este año, uno de los mayores desembolsos previstos en el mundo empresarial. Sus proveedores respondieron en consecuencia: el jueves, SK Hynix dijo que planea un “aumento considerable” de su inversión de capital, y Samsung señaló que está intensificando el gasto en su capacidad de producción de memoria.

Eso sucede mientras los inversionistas siguen premiando la ambición, siempre que las empresas puedan mostrar crecimiento. Las acciones de Microsoft cayeron 6.1% tras revelar una desaceleración en el crecimiento de los servicios en la nube, mientras que Meta subió 6.6%.

Meta, Microsoft y otros hiperescaladores como Alphabet están impulsando una ola de gasto global en chips, servidores y computadoras que está reactivando a proveedores de hardware en todo el mundo, particularmente en Asia. Una seguidilla de resultados de actores clave del sector esta semana subrayó aún más cuán voraz se ha vuelto el apetito por hardware de IA, y cómo es probable que se extienda bien entrado 2026.

Samsung y SK Hynix —dos fabricantes de los chips de memoria que se utilizan en los aceleradores esenciales de IA de Nvidia, así como en servidores de centros de datos— reportaron ganancias que se multiplicaron por varias veces. ASML Holding, el único proveedor de las máquinas de litografía de vanguardia necesarias para semiconductores avanzados, también superó ampliamente las estimaciones.

Para algunos investigadores, la diferencia de la burbuja del 'puntocom' y la de las IA se determina en la que en el último caso son compañías gigantes como Nvidia, Microsoft y Meta la que están impulsando el gasto en esta tecnología.

El incremento del gasto por parte de los hiperescaladores refleja el aumento de los casos de uso de la IA, dijo Sanjeev Rana , jefe de investigación en CLSA Securities Korea, y añadió que “las empresas están gastando dinero real en cosas reales”.

“Estamos en territorio no explorado en términos de valoraciones, precios de las acciones y el ciclo de demanda”, dijo. “Todo es sin precedentes”.

Se espera que la demanda de memoria impulse las ganancias de los fabricantes de chips coreanos

Al mismo tiempo, esa enorme demanda está agravando un desequilibrio global entre oferta y demanda de chips que amenaza con afectar a industrias que van desde teléfonos inteligentes y electrónica hasta la fabricación de automóviles.

Si bien el apetito por los aceleradores de Nvidia y Advanced Micro Devices, necesarios para desarrollar y operar IA, ha superado durante mucho tiempo a la oferta, los inversionistas están cada vez más preocupados por un déficit similar en memorias más básicas.

La oferta de memoria no puede seguir el ritmo de la demanda, dijo Park Joon Deok , jefe de marketing de DRAM de SK Hynix, en una llamada con analistas. “La mayoría de los clientes tiene dificultades para asegurar volúmenes de memoria y está demandando de forma persistente un mayor suministro”.

La disponibilidad de semiconductores será un gran cuello de botella para el crecimiento de empresas como Tesla, y podría hacer necesario construir una Tesla TeraFab —una fábrica capaz de producir chips lógicos y de memoria y realizar el empaquetado—, dijo Elon Musk en un podcast reciente con Peter Diamandis , fundador de la X Prize Foundation.

“Vamos a chocar con un muro de chips si no hacemos la fábrica”, dijo Musk. “Tenemos dos opciones: chocar con el muro de chips o construir una fábrica”.

Los fabricantes de memoria están reasignando líneas de producción hacia la lucrativa memoria HBM para satisfacer las necesidades de los centros de datos de inteligencia artificial. Debido a que la HBM requiere cerca de tres veces la capacidad de obleas de la DRAM estándar para la misma cantidad de memoria, este cambio ha reducido la oferta para la industria de la electrónica de consumo. La escasez resultante amenaza con alzas de precios de dos dígitos para fabricantes de PC y empresas electrónicas más pequeñas.

Mark Zuckerberg y Elon Musk.

Incluso mientras las empresas gastan cientos de miles de millones de dólares en centros de datos, persisten las preocupaciones sobre la fortaleza de la demanda final de inteligencia artificial. El gasto de capital de Microsoft creció un 66% en el trimestre, más de lo previsto, pero su unidad de computación en la nube Azure registró un aumento de ingresos de 38%, un punto porcentual menos que en los tres meses anteriores.

Por otro lado, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, habló de “una gran aceleración de la inteligencia artificial” que se ha estado gestando en la industria tecnológica durante más de un año. “Espero que nuestros primeros modelos sean buenos, pero más importante aún, que mostremos la rápida trayectoria en la que estamos”, dijo.

Las acciones de Samsung cayeron más de 1% en las operaciones posteriores al cierre en Seúl, según precios de Nextrade. Eso pese a los planes del fabricante de chips de iniciar en febrero los envíos de su memoria de alto ancho de banda de próxima generación, HBM4, un paso clave en su intento por alcanzar a SK Hynix en el lucrativo segmento. El precio de las acciones de SK Hynix mostró pocos cambios.

La unidad de chips de Samsung reportó un aumento de cinco veces en la ganancia, muy por encima del promedio de las estimaciones de los analistas. También dijo que recomprará acciones por 3.57 billones de wones y anunció un dividendo especial que eleva el pago del cuarto trimestre a 3.75 billones de wones.

Las ganancias de Samsung por sus chips aumentan gracias a la creciente demanda de memoria

En Asia, la atención se centra en la carrera por el liderazgo en la memoria HBM4 de próxima generación, que se integrará con los próximos procesadores insignia Rubin de Nvidia. Samsung está cerca de obtener la certificación de Nvidia para la versión más reciente de su chip de memoria para inteligencia artificial.

La carrera por construir infraestructura de inteligencia artificial también está ayudando a reforzar el negocio de fundición de Samsung, que compite con el líder del sector Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. El brazo de fabricación por contrato de chips de Samsung espera que los pedidos de 2 nanómetros aumenten alrededor de 130% en 2026, mientras la empresa está en conversaciones activas con clientes de Estados Unidos y China, dijeron ejecutivos.