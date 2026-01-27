La plataforma Pinterest informó que reducirá en 15% su plantilla laboral y también recortará el espacio de sus oficinas a fin de impulsar la inteligencia artificial (IA).
El anuncio hizo que sus acciones cayeran un 8% en Wall Street en la jornada de este martes 27 de enero.
Hasta abril del año pasado, Pinterest contaba con más de 4,500 trabajadores a nivel mundial; mas ahora, la firma fundada en San Francisco, reasignará sus recursos y capacidades para desarrollar equipos con IA. Según CNBC, también se reestructurará su estrategia de ventas y marketing.
El objetivo detrás de la apuesta por la IA es llevar contenido más personalizado y relevante para los usuarios de Pinterest. Se espera que asumirá hasta US$ 45 millones en costos con esta reestructuración.
Según el medio especializado, se ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para los especialistas en marketing debido a la fuerte competencia de TikTok, Facebook e Instagram.
En cifras de Challenger, Gray & Christmas, la inteligencia artificial ya ha acabado con unos 50,000 puestos de trabajo en Estados Unidos.
Tal como reportó Gestión, desde el Foro Económico Mundial prevén que hacia el 2030, se crearán 170 millones de empleos y desaparecerán unos 92 millones con el avance de la IA.
Con información de EFE