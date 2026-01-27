Pinterest reorganiza su negocio alrededor de la IA para competir con TikTok y Meta. Foto: Pinterest / difusión
Pinterest reorganiza su negocio alrededor de la IA para competir con TikTok y Meta.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La plataforma Pinterest informó que reducirá en 15% su plantilla laboral y

El anuncio hizo que sus acciones cayeran un 8% en Wall Street en la jornada de este martes 27 de enero.

Hasta abril del año pasado, Pinterest contaba con más de 4,500 trabajadores a nivel mundial; mas ahora, la firma fundada en San Francisco, Según CNBC, también se reestructurará su estrategia de ventas y marketing.

El objetivo para los usuarios de Pinterest. Se espera que asumirá hasta US$ 45 millones en costos con esta reestructuración.

El plan contempla despidos, reasignación de recursos y reducción de oficinas, como parte de una apuesta por la inteligencia artificial.
El plan contempla despidos, reasignación de recursos y reducción de oficinas, como parte de una apuesta por la inteligencia artificial. Foto: referencial / Pexels

Según el medio especializado, se ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para los especialistas en marketing debido a la fuerte competencia de TikTok, Facebook e Instagram.

En cifras de Challenger, Gray & Christmas, la inteligencia artificial ya ha acabado con unos 50,000 puestos de trabajo en Estados Unidos.

Tal como reportó Gestión, desde el Foro Económico Mundial prevén que hacia el 2030,

Con información de EFE

