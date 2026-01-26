El gigante tecnológico Microsoft Corp. está desplegando su chip de inteligencia artificial (IA) de segunda generación, el eje central del esfuerzo de la compañía por alimentar sus servicios de manera más eficiente y ofrecer una alternativa al hardware de Nvidia y competir contra los de Google y Amazon en la nube.

El chip Maia 200, que es producido por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ya está llegando a los centros de datos de Microsoft en Iowa, y los próximos despliegues serían en Phoenix. El lunes, Microsoft invitó a desarrolladores a comenzar a utilizar el software de control de Maia, aunque todavía no está claro cuándo los usuarios del servicio de nube Azure podrán usar servidores que funcionen con este chip.

Algunas de las primeras unidades se destinarán al equipo de superinteligencia de Microsoft, que generará datos para mejorar la próxima generación de modelos de IA, según explicó el jefe de nube e inteligencia artificial de la compañía, Scott Guthrie , en una publicación en su blog. Los chips también se utilizarán para impulsar el asistente Copilot para empresas y modelos de IA, incluidos los más recientes de OpenAI, que Microsoft alquila a clientes de su nube.

La apuesta de Microsoft por desarrollar sus propios chips comenzó años después de que Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., empezaran a diseñar los suyos. Las tres compañías persiguen un objetivo similar: máquinas rentables que puedan integrarse sin fricciones en los centros de datos y ofrecer ahorros y otras eficiencias a los clientes de servicios en la nube. Los altos costos y la escasez de los chips líderes del sector fabricados por Nvidia han alimentado la carrera por encontrar fuentes alternativas de capacidad de cómputo.

“Sistema más eficiente”

Este nuevo modelo ha sido presentado dos años después de su primera versión, el Maia 100, que no llegó a estar disponible para los clientes.

Microsoft afirma que su chip ofrece un mejor desempeño en algunas tareas de IA que los semiconductores comparables de Google y de Amazon Web Services. “Maia 200 es también el sistema de inferencia más eficiente que Microsoft haya desplegado”, señaló Guthrie , en referencia al proceso de utilizar modelos de IA para generar respuestas a consultas.

Según la empresa, el Maia 200 está concebido como un procesador para inferencia y promete hasta un 30% más de rendimiento por dólar que el hardware actual de Microsoft. Además, ya se está desplegando en centros de datos de Azure en Estados Unidos para impulsar servicios como Microsoft 365 Copilot, Foundry y los últimos modelos GPT de OpenAI.

Estos chips también están integrándose en los centros de datos de la región central de EE.UU. y posteriormente llegarán a los del oeste y a otras ubicaciones.

Los chips utilizan el proceso de tres nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

El anuncio de la tecnológica se enmarca en plena carrera por liderar la IA generativa.

Los grandes proveedores de nube luchan por desarrollar un microcircuito propio que no dependa exclusivamente de Nvidia, que lidera el mercado.

Los lanzamientos de Amazon, Google y ahora el de Microsoft aumentan la competición en un mercado en auge.

La compañía asegura que ya está diseñando al sucesor del chip, el Maia 300. Microsoft también cuenta con otras opciones si sus esfuerzos internos no avanzan como espera: como parte de un acuerdo con su socio cercano OpenAI, la empresa tiene acceso a los incipientes diseños de chips del creador de ChatGPT.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE