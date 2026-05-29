Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron este viernes disparos de advertencia contra “buques infractores”. (Foto: AFP)
Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron este viernes disparos de advertencia contra “buques infractores”. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron este viernes disparos de advertencia contra “buques infractores” en el Estrecho de Ormuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos.

Los medios iraníes informaron durante la madrugada sobre el lanzamiento de misiles desde la región sur del país, asegurando que recogió la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, no informó sobre ningún incidente en la región.

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Posibilidad de un enfrentamiento marítimo

En paralelo, una fuente militar confirmó a la agencia Tasmin, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la interceptación de un dron estadounidense cerca de la ciudad de Bushehr, uno de los cuatro principales puertos del país en el golfo Pérsico, sin concretar si este incidente tiene relación con el del Estrecho de Ormuz.

El medio iraní Fars, por su parte, señaló en Telegram «la posibilidad de un enfrentamiento sobre las aguas» de la región.

Washington aseguró este viernes que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el “alto el fuego se mantiene” mientras que las partes consensuan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán.

La víspera, la Casa Blanca aseguró haber alcanzado un acuerdo con Irán, algo que Teherán negó posteriormente.

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