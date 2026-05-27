El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán que permita a la República Islámica tener ningún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.

“Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

“A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás”, agregó el líder republicano.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página es “preliminar” y esboza “el memorando de entendimiento” entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.

Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)

¿Qué dice el supuesto acuerdo publicado en Irán?

En el memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevará “unos días”.

Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

La condición de Trump para un acuerdo con Irán

Por otra parte, Trump condicionó este miércoles la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham”, declaró durante la reunión de su gabinete, donde afirmó que sus aliados le “deben” ese gesto.

Trump planteó esta cuestión el pasado sábado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

“Nos gustaría que se sumaran a los Acuerdos de Abraham. Sería algo histórico si lo hicieran y, sinceramente, pienso que nos lo deben. Creo que sería realmente una señal tremenda, y pienso que esos países lo deben”, insistió.

El mandatario también declaró que todavía no está “satisfecho” con el resultado de las negociaciones con Irán y volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”.

“Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo”, explicó.