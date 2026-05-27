El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso a que países como Rusia o China tengan el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.

“No, no estaría cómodo con eso”, se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo.

El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60 %, o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

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Por su parte, el Gobierno de Vladímir Putin ha ofrecido asumir la custodia del uranio enriquecido iraní, igual que hizo en virtud del pacto nuclear acordado en 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecidos.

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Trump ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a Estados Unidos y ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

El programa nuclear iraní es un aspecto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra. Se estima que, pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.

Elaborado con información de EFE.