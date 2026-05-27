El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
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, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.

“No, no estaría cómodo con eso”, se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo.

, o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

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Por su parte, , los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecidos.

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y ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

Se estima que, pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.

Elaborado con información de EFE.

Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /

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