El Congreso aprobó modificaciones al régimen pensionario de la PNP y las Fuerzas Armadas. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Un costo fiscal multimillonario, aun de manera conservadora, significará la aplicación de los cambios en el régimen de pensiones del personal militar y policial, impulsados por el Congreso y validados por el Ejecutivo mediante la Ley 32561, de marzo último.

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