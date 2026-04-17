A pocos meses de terminar su periodo, el Congreso acelera proyectos para elevar pensiones mientras crecen alertas por impacto fiscal. (Fuente: Andina)
A pocos meses de terminar su periodo, el Congreso acelera proyectos para elevar pensiones mientras crecen alertas por impacto fiscal. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Esta semana el Congreso de la República publicó la ley 32581, que establece un incremento significativo en las pensiones de docentes jubilados y cesantes. Sin embargo, no es la única propuesta para elevar pensiones presentada en el último año.

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