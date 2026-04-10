Radiografía del sector salud: corrupción, burocracia y brechas crecientes. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El próximo Gobierno del Perú no partirá de cero en materia de salud: heredará un sistema tensionado por problemas de financiamiento, infraestructura, gestión del talento humano y acceso a medicamentos. En este contexto, el desempeño del Ministerio de Salud (Minsa) es medular para analizar dónde están las principales urgencias, las mismas que deberían integrar la agenda de quien asuma el sillón presidencial.

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