El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, mediante su Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI), impulsa una cartera de más de 50 proyectos estratégicos en sectores como minería, electricidad, transportes, hidrocarburos, salud y agricultura. En conjunto, superan los US$ 66,000 millones en inversión.

Solo para 2026, se estima una ejecución cercana a US$ 4,700 millones, lo que convierte a esta cartera en un motor clave para la inversión, la generación de empleo y la competitividad del país.

“Durante el primer trimestre de 2026, el MEF facilitó la culminación de procedimientos administrativos para el inicio, continuidad, ampliación y reactivación de inversiones. Estos avances permiten destrabar proyectos en el corto plazo, acelerar su ejecución y contribuir a fortalecer la provisión de servicios públicos, para dinamizar la economía y consolidar la recuperación de la inversión pública, privada y público-privada”, destacaron en un comunicado este martes 31 de marzo.

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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, subrayó la importancia de la articulación entre entidades públicas y el sector privado para concretar estos avances.

“El trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y las entidades involucradas está permitiendo el destrabe de importantes proyectos. Nuestro objetivo es asegurar que estas inversiones se traduzcan en bienestar tangible para la ciudadanía”, anotó.

Por sectores económicos

En el sector minero, cuya inversión estimada para 2026 asciende a, aproximadamente, US$ 2,600 millones, destacan hitos como el inicio de la operación comercial del proyecto San Gabriel, en Moquegua, así como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Trapiche en Apurímac ; además de la continuidad y ampliación de operaciones en unidades mineras como Las Bambas, Quellaveco, Mina Justa, Antapaccay y Cerro Verde.

Estos proyectos son fundamentales para sostener el dinamismo productivo y generar empleo en distintas regiones del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa una cartera de más de 50 proyectos estratégicos. | Gob.pe

En el sector energía, con una inversión estimada para 2026 de alrededor de US$ 1,105 millones, se dio inicio a la construcción de la Central Solar Babilonia, en Arequipa, que producirá energía limpia para aproximadamente 350,000 hogares y generará alrededor de 800 empleos durante su fase de construcción.

Asimismo, se impulsaron autorizaciones para el inicio de operación de proyectos como la Línea de Transmisión Puerto Maldonado–Iberia y equelll Lote 58, así como para el inicio de obras de la Central Solar Hanaqpampa.

En transportes, cuya inversión estimada para 2026 bordea los US$ 1,005 millones, se logró, de manera coordinada con otras entidades, la culminación de la liberación de interferencias eléctricas para la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, proyecto que ya supera el 70% de avance físico.

También se registraron progresos en iniciativas estratégicas como el Anillo Vial Periférico, la Autopista del Sol y la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, fundamentales para mejorar la conectividad y reducir costos logísticos.

“Desde el MEF estamos enfocados en reducir trabas, agilizar procesos y dar señales claras de confianza a los inversionistas. El trabajo del EESI es clave para reactivar la economía y cerrar brechas en infraestructura”, señaló.