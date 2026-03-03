El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que el organismo enfrenta un déficit presupuestal de S/ 288′980,914 para atender los procesos electorales programados en 2026.

Según detalló, de acuerdo con la Ley de Presupuesto se asignaron S/ 390′503,716 al JNE, monto al que se suman S/ 114′060,329 adicionales aprobados mediante decreto supremo. No obstante, el requerimiento total supera ampliamente esa cifra, lo que genera un déficit cercano a los S/ 289 millones .

Tras una reunión con los titulares de la ONPE y el Reniec en el Congreso, Burneo informó que este jueves sostendrán un encuentro con el ministro de Economía para buscar una salida.

“Este jueves tenemos una reunión con el ministro de Economía, esperemos llegar a un consenso que garantice los recursos necesarios a efecto de que el JNE pueda garantizar su trabajo, la fiscalización que queremos garantizar, la legalidad del proceso y el gran despliegue que estamos desarrollando en los dos megaprocesos, los más grandes en la historia del país”, declaró.

El magistrado aseguró que el sistema electoral actuará con “transparencia y objetividad”, pero subrayó que la falta de recursos impactaría directamente en la operatividad.

“El calendario electoral se va a respetar bajo cualquier escenario, pero entendamos que es el Ejecutivo el que tiene que garantizar estos recursos”, sostuvo.

Incluso recordó que, conforme a la Constitución, la no asignación de fondos podría configurar una causal de vacancia presidencial . “Esperemos no llegar a ese tipo de pedidos. Confiamos en que el Ejecutivo va a darnos los recursos y entenderá la necesidad y justificación de los mismos”, añadió.

Fiscalización y jurados electorales

Burneo explicó que los recursos solicitados están destinados principalmente a fortalecer la fiscalización en los locales de votación y mesas de sufragio, así como a la implementación de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Van destinados a la fiscalización tanto de los locales de votación, de las mesas. Se va a tener la presencia de un fiscalizador por mesa si nos dan los recursos, también al fortalecimiento del voto informado, de las campañas de capacitación, pero también la implementación de los jurados electorales especiales”, precisó.

Actualmente, el JNE cuenta con 60 JEE desplegados para las elecciones generales. Sin embargo, para los comicios regionales y municipales se requieren 91 en total: hasta el momento solo se han implementado 28 y quedan pendientes 63, cuya puesta en marcha está prevista para el 15 de mayo.

El despliegue humano también será masivo. Para las elecciones generales se proyecta movilizar 49,000 fiscalizadores entre primera y segunda vuelta. En el caso de las regionales y municipales, la cifra superaría los 50,000, y podría incrementarse en unos 20,000 adicionales en caso de una segunda vuelta.

Debates y voto informado

Durante su presentación ante el Congreso, Burneo también dio cuenta de las acciones ya en marcha. Entre ellas, la organización de los debates presidenciales y de candidatos al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Asimismo, destacó el lanzamiento de la plataforma Voto Informado, que a la fecha ha registrado 8 millones de visitas, como parte de la estrategia para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.

Pese al déficit, el titular del JNE enfatizó que la institución no detendrá el proceso. “Necesitamos recursos, pero eso no nos va a detener a efectos de lograr que estos procesos electorales sean los que el país se merece, que la voluntad popular se respete y que finalmente el JNE dé a conocer al ganador y entregue las credenciales que el pueblo ha decidido”, concluyó.