La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, confirmó que el Gabinete ministerial se presentará el miércoles 18 de marzo ante el pleno del Congreso de la República con el objetivo de exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La fecha fue definida tras una reunión sostenida con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, encuentro que marcó además el inicio de una ronda de diálogo con las distintas bancadas legislativas.

“Acabo de sostener una reunión con el presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en que el Gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza y esto sería el miércoles 18 de marzo” , declaró la jefa del Gabinete a la prensa desde el Parlamento, tras el diálogo con Rospigliosi.

Miralles señaló que, durante la cita, el Ejecutivo reiteró su compromiso de enfocar su gestión en tres ejes prioritarios: la atención de la emergencia generada por las intensas lluvias, el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y la garantía de un proceso electoral ordenado y transparente.

Diálogo y agenda común

Miralles adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con los líderes políticos a través de las bancadas del Congreso de la República, con el fin de construir una agenda conjunta y exponer las acciones priorizadas por el Ejecutivo, como la lucha contra la inseguridad y la atención del Fenómeno El Niño.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros subrayó que el Gabinete no responde a colores políticos y que su objetivo es “trabajar por lo más importante, que son los peruanos”, garantizando servicios públicos y un Estado presente.

Asimismo, expresó su confianza en que exista un diálogo abierto durante los cinco meses restantes del gobierno de José María Balcázar. “Esperamos lograr el voto de confianza en la base de que este país necesita la unidad nacional”, puntualizó.