La premier Denisse Miralles anunció que el Gabinete solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Foto: PCM.
La premier Denisse Miralles anunció que el Gabinete solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Foto: PCM.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , confirmó que el se presentará el miércoles 18 de marzo ante el pleno del Congreso de la República con el objetivo de exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La fecha fue definida tras una reunión sostenida con el , encuentro que marcó además el inicio de una ronda de diálogo con las distintas bancadas legislativas.

LEA TAMBIÉN: Confiep sobre gabinete Miralles: “No hay motivos para negarle el voto de confianza”

“Acabo de sostener una reunión con el presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en que el Gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza y esto sería el miércoles 18 de marzo”, declaró la jefa del Gabinete a la prensa desde el Parlamento, tras el diálogo con Rospigliosi.

Miralles señaló que, durante la cita, el Ejecutivo reiteró su compromiso de enfocar su gestión en tres ejes prioritarios: la atención de la emergencia generada por las intensas lluvias, el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y la garantía de un proceso electoral ordenado y transparente.

La premier Denisse Miralles anunció que el Gabinete solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Foto: PCM.
La premier Denisse Miralles anunció que el Gabinete solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República el próximo 18 de marzo. Foto: PCM.

Diálogo y agenda común

Miralles adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con los líderes políticos a través de las bancadas del Congreso de la República, con el fin de construir una agenda conjunta y exponer las acciones priorizadas por el Ejecutivo, como la lucha contra la inseguridad y la atención del Fenómeno El Niño.

LEA TAMBIÉN: ¿La capitulación de Denisse Miralles? El costo de “conversar” con un Congreso populista

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros subrayó que el Gabinete no responde a colores políticos y que su objetivo es “trabajar por lo más importante, que son los peruanos”, garantizando servicios públicos y un Estado presente.

Asimismo, expresó su confianza en que exista un diálogo abierto durante los cinco meses restantes del gobierno de José María Balcázar. “Esperamos lograr el voto de confianza en la base de que este país necesita la unidad nacional”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias
Denisse Miralles sostiene que su gabinete ministerial “no es cuota de nadie”
Rospigliosi: “Esperamos que el gabinete se presente lo más pronto posible al Congreso”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.