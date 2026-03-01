Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias. (Foto: Andina)
Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió

La titular del Gabinete Ministerial señaló que una

​“En cuanto al inicio del año escolar, está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar dependiendo del impacto, porque hay ciudades que están bloqueadas”, indicó a El Comercio.

Miralles precisó que 46 instituciones educativas se encuentran afectadas y que el Ministerio de Educación (Minedu) dispone de 243 domos, es decir, aulas prefabricadas que se usarán si es necesario.

Asimismo,

Intensifican supervisión en zonas afectadas

Por otro lado, Denisse Miralles, junto a diferentes ministros del gabinete, llegaron a la región Lambayeque para supervisar

Miralles señaló que, ante el impacto del Niño Costero, la prioridad es proteger a la población, recuperar infraestructura estratégica y asegurar la continuidad económica regional.

Durante esta jornada, la premier Denisse Miralles inspeccionó los trabajos de mantenimiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope, obra orientada a prevenir desbordes ante lluvias intensas.

“Estamos en territorio verificando que las obras se ejecuten y que las soluciones lleguen antes de que ocurra la emergencia. Ese es el compromiso del Gobierno: anticiparnos y actuar con rapidez”, puntualizó Miralles.

Denisse Miralles, junto a diferentes ministros del gabinete, llegaron a la región Lambayeque para supervisar las acciones de prevención y respuesta en zonas afectadas por las lluvias. Foto: PCM
Denisse Miralles, junto a diferentes ministros del gabinete, llegaron a la región Lambayeque para supervisar las acciones de prevención y respuesta en zonas afectadas por las lluvias. Foto: PCM

