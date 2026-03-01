La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se refirió a un posible aplazamiento del inicio del año escolar debido a las actuales condiciones climáticas y las fuertes lluvias que afectan a varias regiones del país.

La titular del Gabinete Ministerial señaló que una posible postergación del año escolar está “en evaluación”, aunque precisó que esto se tendría que aplicar en ciertas jurisdicciones específicas.

​“En cuanto al inicio del año escolar, está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar dependiendo del impacto, porque hay ciudades que están bloqueadas”, indicó a El Comercio.

LEA TAMBIÉN: Midis adelanta subsidios a más de 1.7 millones por emergencias climáticas

Miralles precisó que 46 instituciones educativas se encuentran afectadas y que el Ministerio de Educación (Minedu) dispone de 243 domos, es decir, aulas prefabricadas que se usarán si es necesario.

Asimismo, recordó que el año pasado se trabajó en la protección de los patios de los colegios en Lima y que casi todos los centros educativos cuentan con cobertura ante estos fenómenos.

LEA TAMBIÉN: Qué son las torrenteras y por qué su activación preocupa en provincias

Intensifican supervisión en zonas afectadas

Por otro lado, Denisse Miralles, junto a diferentes ministros del gabinete, llegaron a la región Lambayeque para supervisar las acciones de prevención y respuesta en las diferentes zonas afectadas por las lluvias intensas.

Miralles señaló que, ante el impacto del Niño Costero, la prioridad es proteger a la población, recuperar infraestructura estratégica y asegurar la continuidad económica regional.

LEA TAMBIÉN: Lluvias extremas en Perú: guía para identificar las zonas críticas y propensas a deslizamientos, inundaciones y activación de

Durante esta jornada, la premier Denisse Miralles inspeccionó los trabajos de mantenimiento del río Motupe-La Leche en el centro poblado La Colorada, distrito de Mórrope, obra orientada a prevenir desbordes ante lluvias intensas.

“Estamos en territorio verificando que las obras se ejecuten y que las soluciones lleguen antes de que ocurra la emergencia. Ese es el compromiso del Gobierno: anticiparnos y actuar con rapidez”, puntualizó Miralles.