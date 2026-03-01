Los tres niveles de gobierno en Perú -ministerios, regiones y municipalidades- invirtieron S/ 3,632 millones en proyectos en febrero. Esta cifra representa una caída de 2.7% si se compara con similar mes del año pasado. Es más, con esto es el segundo mes seguido que está en terreno negativo (enero: -9.1%).

Esta caída se explica, sobre todo, por el retroceso en la inversión pública del Gobierno nacional, que básicamente está compuesta por los ministerios.

Gobierno nacional “en rojo”

Solo el mes pasado, el Gobierno nacional ejecutó S/ 1,331.9 millones, una caída de 15.6% comparado con febrero 2025. Esta es la octava vez consecutiva que se registra una contracción, según la data revisada por Gestión de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En concreto, son seis sectores que cuentan con más recursos para proyectos este año: Transportes y Comunicaciones; Presidencia del Consejo de Ministros; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; y Salud.

Con excepción de Transportes y Comunicaciones (35.7%) y Salud (109.4%), los demás sectores con más ingresos registraron caídas en su inversión de febrero.

Hay un punto relevante en la conversación: la semana pasada juramentó el Gabinete Denisse Miralles, por lo que cualquier decisión a nivel ministerial podría reflotar o hundir la inversión pública, tomando en cuenta que solo resta menos de 4 meses bajo esta administración.

Municipios y regiones: en su recta final

Los distritos y provincias siguieron la misma tendencia del Gobierno nacional: su inversión pública se contrajo el mes pasado, su segunda caída consecutiva. En concreto, se devengó S/ 1,216.3 millones en febrero, un retroceso de 4.9%.

En contraste, las regiones invirtieron S/ 1,084 millones, un crecimiento de 23.8%, su segundo mes seguido de incremento.

Hay que recordar que este es el último año de las actuales autoridades subnacionales por tanto no debería sorprender que en un momento de campaña electoral aceleren con la inversión pública en sus distritos, tendencia usual cada año preelectoral.