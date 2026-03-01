La inflación anual, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 2.21% en febrero, el mayor nivel desde noviembre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Solo en febrero, el IPC subió 0.69% en el mes, resultado mayor al observado en enero, cuando alcanzó el 0.10%. ¿Qué productos presionaron al alza?

Productos que movieron la aguja

En el segundo mes del año, el pollo eviscerado, con un 8.52%, fue uno de los principales impulsores del aumento del IPC.

Por ejemplo, en la última semana de febrero, el precio minorista del ave llegó a S/ 12.41 por kilogramo, por encima de los S/ 11.24 de finales de enero, según la data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Por ejemplo, en la última semana de febrero, el precio minorista del ave llegó a S/ 12.41 por kilogramo. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Le siguen el agua potable residencial (10.29%) y los huevos de gallina (18%). Asimismo, la arveja verde (106.7% y la fresa (31.63) avalan el resultado.

En el caso de los huevos rosado, por ejemplo, pasaron de S/ 4.11 por kilogramos a finales de enero a S/ 5.80 por kilogramo al cierre d elmes pasado.

El INEI también muestra los productos que ayudaron a contener la inflación. Así, la electricidad residencial cayó 2.85%. Caminó por la misma línea el consumo telefónico móvil con 3%.

En la lista también figuran la palta fuerte, la maracuyá y la mandarina. Sin estas reducciones, la inflación de febrero habría sido mayor al 0.69% registrado.

¿Cuál es la lectura económica detrás de los precios en febrero?

¿Y el resto del país?

La inflación de febrero no fue una tendencia exclusiva de Lima Metropolitana. De acuerdo con el informe oficial del INEI, la mayoría de las ciudades registró variaciones: en el norte y sur del país se observaron algunas de las más elevadas del mes, impulsadas principalmente por alimentos frescos y servicios básicos.

La mayor variación mensual se registró en Puno (0.93%). Le siguieron Chiclayo, con 0.81%; Cajamarca, con 0.79%; Tacna, con 0.65%; Abancay, con 0.64%; e Ica, con 0,62%.