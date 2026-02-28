De acuerdo a un informe de McKinsey & Company sobre las tendencias de consumo en las farmacias de América Latina, aunque con especial profundidad en la realidad peruana ; un 23% de nacionales consideraron los “precios más económicos” y la “distancia conveniente a su casa u oficina” como factores relevantes para la elección de su farmacia . Dicha situación evidencia a un consumidor ya no solo frágil al precio, sino también con orientación a la conveniencia y creciente expectativa a la disponibilidad y servicios de salud.

“El peruano valora mucho la cercanía, en algunos casos, incluso más que el precio. Tomemos en cuenta, que cerca de un 80% de encuestados aseguró que llegan a su farmacia principal en menos de 10 minutos”, explicó Javier Valenzuela, líder de la Práctica de Salud de McKinsey & Company en América Latina.

Sin embargo, el ejecutivo destacó que no son los únicos parámetros que evalúan los peruanos en torno a las farmacias, figurando la “disponibilidad en stock de medicamentos”, así como la percepción de acciones que evidencien la profesionalización de estos comercios. “El consumidor es cada vez más exigente y, en ese sentido, también quieren saber qué están haciendo estos negocios, cuáles son aquellos nuevos desarrollos digitales que están impulsando y si ello se traduce en un mejor servicio a sus clientes”, expresó

En este punto, Valenzuela incidió en la importancia de la venta e-commerce por parte de las farmacias, siendo que existe un 24% de peruanos que compra frecuentemente medicamentos de manera online. “Este comportamiento refuerza la necesidad de una estrategia omnicanal real, en la que lo digital complemente a la tienda física, facilitando la reposición, el delivery y la experiencia del cliente, sin perder el rol clave del punto de venta cercano”, agregó.

Stock y altos precios definen abandono de farmacias

Actualmente, un 47% de peruanos visita entre una y cuatro veces al año un establecimiento farmacéutico, considerando como sus favoritos aquellos pertenecientes a las cadenas minoristas, seguido de las farmacias dentro de hospitales. Así, McKinsey & Company registró que el abandono de estos comercios para un 33% de consumidores ocurren, principalmente, por eventos que aluden “medicamentos no disponibles múltiples veces”, “alto precio de los medicamentos con receta médica” y “horario limitado”

“El precio definitivamente es uno de los principales detonantes competitivos, muy de cerca de la conveniencia de lugar que es prioridad en la elección de la farmacia y también en su abandono, seguido de otras condiciones más relacionadas a la experiencia que puede tener el consumidor cuando acude a una farmacia y que adquiere una relevancia mucho mayor de lo que sería para cualquier otro cliente de países de la región. Es decir, el peruano valora mucho el relacionamiento y la atención personalizada”, destacó.

En lo que concierne al precio, el ejecutivo manifestó que, generalmente, un menor valor se ha relacionado a la adquisición de productos genéricos, partiendo de que hay un 60% de peruanos que prefieren este tipo de fármacos y solo un 28% que se inclinan por medicamentos de marca. “Esta situación obviamente puede dar cierta ventaja a farmacias que vendan más genéricos, entendiendo previamente que el precio —como se ha explicado— no es el único atributo que ahora se valora. Además, veamos también el mix en la oferta, pues hay muchos medicamentos que no tienen versión genérica", añadió.

Finalmente, Valenzuela dijo que son múltiples los desafíos para las farmacias peruanas, a partir de una redefinición de su propuesta de valor que apunte a consolidar la lealtad del cliente, promovido por factores como el precio, la disponibilidad de productos, la conveniencia (física y digital) y la incorporación de nuevos servicios de salud .

“La farmacia ya no solo es un punto de venta, sino un lugar de acceso a la salud, y los peruanos lo dicen cuando, entre otros aspectos, afirman que un 37% de ellos considera viable recibir asesoría de urgencia en una farmacia. Entonces, es necesario que estos negocios se perciban también en ese nivel para desarrollarse; sumado a que su mix comercial también puede crecer más allá de lo tradicional. Por ejemplo, hoy un 38% de encuestados muestra interés en comprar productos de belleza y dermatológicos en una farmacia”, culminó.

El dato

Cerca del 67% destina más de S/50 mensuales a medicamentos no cubiertos por seguros.

Ficha técnica

Muestra: Más de 2,500 consumidores en 14 países de la región, con una muestra relevante de cerca de 200 participantes peruanos.

Instrumento: Encuestas.

Encuestas. Fecha de campo: Primer trimestre del 2025.