Los laboratorios están invirtiendo en gran medida en ensayos clínicos en el Perú. (Foto: EsSalud).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Para este 2025, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) había proyectado un crecimiento de 4% en el sector farmacéutico, apoyado por recientes mejoras en el marco regulatorio del abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, ciertas condiciones habrían cambiado el “pronóstico” de la condición de este mercado. Conozca el diagnóstico de estos negocios y la mirada hacia los próximos meses.

