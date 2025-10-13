Expertos analizaron el impacto de la vacancia de Dina Boluarte en las elecciones del 2026 y en las calles. Composición: Gestión.
Expertos analizaron el impacto de la vacancia de Dina Boluarte en las elecciones del 2026 y en las calles. Composición: Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

A seis meses para la realización de las elecciones generales, el Perú tiene un nuevo presidente. Se trata de José Jerí, quien en la madrugada del último viernes juró en el cargo minutos después de que el Congreso aprobara la vacancia de la entonces mandataria Dina Boluarte por una incapacidad moral permanente.

TE PUEDE INTERESAR

Balanza comercial de Perú: con estas cifras lo recibe el Gobierno de José Jerí
José Jerí y las movidas por su gabinete ministerial
EE.UU. respalda al gobierno de José Jerí y ofrece cooperación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.