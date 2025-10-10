La expresidenta Dina Boluarte se pronunció ante la prensa tras ser vacada por el Congreso en la madrugada de este viernes 10 de octubre, y aseguró que ha estado en su domicilio de Surquillo todo el día.

“La calma está en mí. Estoy en mi hogar (...) No está siquiera en el más mínimo pensamiento ni sentimiento patriótico dejar el país”, refirió a los medios.

Boluarte Zegarra —quien rompió varios meses de silencio ante la prensa— desmintió que haya estado “no habida” o “buscando asilo”, y que desde las 3:00 am está en su vivienda.

La vacada expresidenta Dina Boluarte brindó declaraciones en su domicilio en Surquillo. Estuvo acompañada por su abogado Juan Carlos Portugal. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

“En los casos de investigación del Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos”, acotó. Vale añadir que Dina Boluarte enfrenta denuncias y procesos judiciales vinculados a corrupción, enriquecimiento ilícito, abandono de cargo y homicidio calificado —tras las muertes de ciudadanos en las protestas—.

La exmandataria reapareció en la compañía de su abogado, Juan Carlos Portugal, quien en la víspera, anunció que su clienta no tenía intenciones de pedir asilo político en alguna embajada.

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió el letrado en X en la mañana de este viernes 10 de octubre.