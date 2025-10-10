Dina Boluarte fue vacada por el Congreso por incapacidad moral. Defendió su inocencia y descartó que vaya a abandonar el Perú. Foto: Jesus Saucedo@photo.gec
en la madrugada de este viernes 10 de octubre, y aseguró que ha estado en su domicilio de Surquillo todo el día.

“La calma está en mí. Estoy en mi hogar (...) No está siquiera en el más mínimo pensamiento ni sentimiento patriótico dejar el país”, refirió a los medios.

desmintió que haya estado “no habida” o “buscando asilo”, y que desde las 3:00 am está en su vivienda.

“En los casos de investigación del Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos”, acotó.

, quien en la víspera, anunció que su clienta no tenía intenciones de pedir asilo político en alguna embajada.

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió el letrado en X en la mañana de este viernes 10 de octubre.

