José Jerí, flamante presidente por sucesión constitucional, no ha dado señales sobre la designación de su gabinete ministerial. Foto: César Bueno / @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, instó a todos los ministros que le envíen, en un plazo de 24 horas, un informe sobre el estado de cada sector.

Se remitió un documento a los miembros del gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana, donde el mandatario de transición pide un reporte situacional “para tener un diagnóstico integral” del Poder Ejecutivo.

, programas y proyectos prioritarios con los resultados obtenidos.

También exhortó a los funcionarios los avances en gestión de recursos humanos, diagnóstico institucional con fortalezas y limitaciones, y propuestas de mejoras o iniciativas estratégicas.

Al cierre de esta nota, el presidente José Jerí no ha dado luces sobre los integrantes de su gabinete ministerial.

