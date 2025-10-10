El presidente por sucesión constitucional, José Jerí Oré, instó a todos los ministros que le envíen, en un plazo de 24 horas, un informe sobre el estado de cada sector.

Se remitió un documento a los miembros del gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana, donde el mandatario de transición pide un reporte situacional “para tener un diagnóstico integral” del Poder Ejecutivo.

Jerí Oré requiere el detalle de la ejecución de los pliegos presupuestarios, programas y proyectos prioritarios con los resultados obtenidos.

También exhortó a los funcionarios los avances en gestión de recursos humanos, diagnóstico institucional con fortalezas y limitaciones, y propuestas de mejoras o iniciativas estratégicas.

Al cierre de esta nota, el presidente José Jerí no ha dado luces sobre los integrantes de su gabinete ministerial.