El Pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de orden del día N° 19769, 19770, 19771 y 19772, que declaran la permanente incapacidad moral de Dina Boluarte y, en consecuencia, la vacancia presidencial.

La moción de vacancia salió adelante con 122 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Como se recuerda, para admitir la vacancia de un presidente en Perú eran necesarios 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución política del país.

Previamente, el Pleno del Congreso ingresó a debate para definir si las mociones serían discutidas esta misma noche o si su análisis se postergaría para una siguiente sesión.

Si bien la bancada de Fuerza Popular planteó otorgar un mayor plazo a la mandataria para que pudiera presentarse ante el Pleno, la propuesta fue rechazada por la mayoría de grupos parlamentarios, que optaron por continuar con el proceso y debatir las mociones en la misma sesión de la noche.

Panel de la votación unánime en la vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Congreso.

Superada la valla de 104 votos (votaron a favor 118 parlamentarios), se decidió citar a la mandataria para el jueves a las 11:30 p.m. para que ejerza su derecho de defensa. Sin embargo, la mandataria decidió no asistir al Pleno.

Parlamentarios esperan atentos a la votación de la vacancia presidencial. Foto: Congreso.

Tras la aprobación de la vacancia de Dina Boluarte, el Congreso deberá definir quién asumirá la presidencia de la República. En un primer momento se mencionó al actual titular del Parlamento, José Jerí, como sucesor directo; sin embargo, antes será necesario votar una moción de censura contra la Mesa Directiva.

Si esta prospera, el Legislativo tendrá que elegir una nueva Mesa, lo que dejaría sin efecto la eventual asunción de Jerí a la jefatura del Estado y de Fernando Rospigliosi a la presidencia del Congreso.

Pleno del Congreso de la República. Foto: GEC.

El Congreso de la República recibió este jueves cinco mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, todas sustentadas en la causal de “permanente incapacidad moral” establecida en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. No obstante, solo las cuatro primeras se dieron cuenta en la primera sesión del Pleno de la jornada.

La primera de ellas fue presentada por un grupo de congresistas que acusan a la mandataria de haber incurrido en graves actos de corrupción , faltas éticas e incapacidad para conducir el país, en medio de un contexto de creciente crisis política y social.

La moción de orden del día N° 19769 argumenta, principalmente, que la presidenta ha incurrido en graves acusaciones de corrupción, ha vulnerado los principios éticos que deben regir la función pública y ha demostrado incapacidad para el servicio a la Nación.

La segunda moción de vacancia, moción de orden del día N° 19770, señala también la causal de permanente incapacidad moral. Entre los argumentos, menciona que la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos sin precedentes bajo la actual gestión presidencial, evidenciando una falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política para enfrentar al crimen organizado que hoy viene sometiendo al país.

Dentro de los argumentos de la tercera moción de vacancia presentada, moción de orden del día N° 19771, se compartieron cifras recientes del Sinadef, en el que se reportan niveles elevados de homicidios en el país. Asimismo, los datos alarmantes en extorsión, sicariato y criminalidad en nuestro territorio.

En tanto, la cuarta moción presentada, moción de orden del día N° 19772, también señala la causal de permanente incapacidad moral. El principal fundamento que menciona es la “incapacidad total para dirigir la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.