Fuerza Popular confirmó este jueves que respaldará la moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. En un pronunciamiento oficial, el partido fujimorista argumentó que el país “no puede seguir gobernado por la indiferencia, la improvisación y la falta de liderazgo”.

“El Perú vive una crisis de seguridad, justicia y confianza sin precedentes, mientras el Gobierno que inició el 2021 con Pedro Castillo y continúa con Dina Boluarte se mantiene ajeno al sufrimiento de los ciudadanos”, señala el comunicado difundido por la agrupación.

Según el documento, la decisión de apoyar la vacancia responde a la necesidad de “iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos”.

El partido también precisó tres puntos sobre su postura: no buscará presidir ni el Congreso ni el eventual Gobierno de transición; ratifica su compromiso con el diálogo y la responsabilidad; y se compromete a otorgar facultades al próximo Ejecutivo “en materia de seguridad para enfrentar con decisión al crimen y devolver la calma a las familias peruanas” .

Finalmente, el pronunciamiento concluye con un llamado a la unidad nacional. “¡Los peruanos unidos derrotaremos nuevamente al terror!”, indicó.

La posición de Fuerza Popular se suma a la de otras bancadas que han mostrado disposición a respaldar la vacancia presidencial, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, tensión política y cuestionamientos a la gestión de Boluarte.