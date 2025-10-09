Fuerza Popular anuncia que se sumará a favor de moción de vacancia contra Dina Boluarte. (Foto: Presidencia)
Fuerza Popular anuncia que se sumará a favor de moción de vacancia contra Dina Boluarte. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión
confirmó este jueves que respaldará la . En un pronunciamiento oficial, el partido fujimorista argumentó que el país “no puede seguir gobernado por la indiferencia, la improvisación y la falta de liderazgo”.

“El Perú vive una crisis de seguridad, justicia y confianza sin precedentes, mientras el Gobierno que inició el 2021 con Pedro Castillo y continúa con se mantiene ajeno al sufrimiento de los ciudadanos”, señala el comunicado difundido por la agrupación.

Según el documento, la decisión de apoyar la vacancia responde a la necesidad de “iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos”.

El partido también precisó tres puntos sobre su postura: no buscará presidir ni el Congreso ni el eventual Gobierno de transición; ratifica su compromiso con el diálogo y la responsabilidad; y se compromete a otorgar facultades al próximo Ejecutivo “en materia de seguridad para enfrentar con decisión al crimen y devolver la calma a las familias peruanas”.

Finalmente, el pronunciamiento concluye con un llamado a la unidad nacional. “¡Los peruanos unidos derrotaremos nuevamente al terror!”, indicó.

La posición de Fuerza Popular se suma a la de otras bancadas que han mostrado disposición a respaldar la vacancia presidencial, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, tensión política y cuestionamientos a la gestión de Boluarte.

Fuerza Popular a favor de moción de vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Fuerza Popular/ X.

