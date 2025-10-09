La bancada de Renovación Popular (RP) anunció que iniciará la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por una presunta incapacidad moral, tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.

“Desde Renovación Popular anunciamos la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su permanencia en el cargo, marcada por la indiferencia hacia las necesidades de la población y la falta de acción frente a la creciente crisis de criminalidad e inseguridad, resulta insostenible”, informó el vocero de dicha agrupación, Diego Bazán, en sus redes sociales.

LEA TAMBIÉN: Defensoría del Pueblo condena ataque contra integrantes de Agua Marina

En conferencia de prensa, el legislador adelantó que desde esta tarde empezarán a juntar las 33 firmas requeridas para la presentación de dicho documentación.

“Todos en el Perú se sienten en la más completa indefensión. Hoy empezaremos a recolectar las 33 firmas para presentar la moción de vacancia y luego corresponde que ella venga al Parlamento, responda y se vote. Se requieren 87 votos, pero creo que no va a ser complicado. Tendremos a los 87 valientes”, agregó.

“Lo sucedido anoche demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también su incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes, trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, añadió.

Por su parte, Norma Yarrow llamó a la reflexión a sus colegas de las demás bancadas para que se sumen a esta iniciativa.

“El tema aquí es la ingobernabilidad y las vidas humanas que se están perdiendo. Es un tema importante. El ministro del interior es una persona no habida, no conocida, no existe. El problema no es un ministro, porque ya lo interpelaron. El ministro dijo que por una muerte vamos a hacer un paro. No vale la pena traerlo, porque eso es dilatar. Ya no estamos para dilatar más, porque un día que pasa es una persona que muere”, aseveró, tras precisar que “preferimos ser once fuertes y no once tibios”, en relación a las posturas de algunos grupos parlamentarios que se resisten a apoyar la destitución de Boluarte.

OTRAS DOS BANCADAS ALISTAN SUS PROPIAS MOCIONES

En paralelo, la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo empezó la recolección de firmas para la presentación de su propia moción de vacancia presidencial. El documento impulsado por el legislador Víctor Cutipa, hasta el momento, contiene alrededor de 21 firmas, entre ellas, de los legisladores de la Bancada Socialista.

El portavoz de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció en sus redes sociales que también impulsará una moción de destitución contra la mandataria.

“Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y miles de familia”, indicó.

“El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país!¡Que se vayan todos!", añadió.