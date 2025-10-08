Pese al pedido de los transportistas y congresistas para que se declare el estado de emergencia en el transporte público en Lima y Callao, ante los constantes asesinatos de conductores y extorsiones, desde el Ejecutivo consideraron que no sería necesario implementar dicha medida.

Tanto el premier Eduardo Arana como el ministro del Interior, Carlos Malaver, recordaron que ya hay operativos de seguridad y vigilancia, por lo que consideraron, por separado, que sería innecesario decretar un estado de excepción para combatir las extorsiones en el transporte, a fin de evitar cualquier afectación a los derechos fundamentales.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en el Congreso. Esta mañana, Norma Yarrow (Renovación Popular) pidió la renuncia del titular del Mininter por su mal desempeño y declaraciones frente a la criminalidad.

“Malaver es una persona que debería inmediatamente dejar el cargo, desde sus declaraciones hasta haber escuchado al ministro de orden interno, que estuvo en la Comisión de Transportes. No tiene la más remota idea de lo que está pasando. Tanto así que le echó la culpa, que esto se debía a que en algunos casos se pagaban los cupos y en otros casos no”, cuestionó en diálogo con RPP.

“Entonces, acá lo que pasa es que no tienen, en realidad, no le han dado la importancia o no saben cómo resolver este problema de las extorsiones”, agregó la legisladora.

Yarrow insistió en la necesidad de declarar el estado de emergencia el transporte público. Según dijo, la medida permitiría al Gobierno ejecutar medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y el orden en el sector, que se encuentra afectado por los constantes asesinatos de conductores.

“Este estado de emergencia qué va a permitirnos: acortar plazos. Acortar plazos para las compras y para poder ver posibilidades. El tema de las cámaras para mí ya es un absurdo en este momento. Si hay voluntad también por parte del Ministerio de Defensa, deben poner militares en algunas estaciones, en algunos paraderos, en algunas zonas calientes. Si bien es cierto, el militar es disuasivo en este caso, porque la Policía es quien tiene que cumplir el papel, de alguna manera va a permitir la protección”, sostuvo.

PIDE LA VACANCIA DE DINA BOLUARTE

En otro momento, la legisladora pidió la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y que se instale un Gobierno de transición. Consideró que la mandataria “no es una líder” que tome las riendas del país para hacerle frente a la criminalidad.

“Dina Boluarte ya hace rato soltó las riendas del Gobierno, no solamente en el tema del transporte, sino en el tema de la delincuencia en general. Creo que en un Gobierno de transición no va a haber un caos o más caos del que existe en este momento. Creo que deberíamos ser firmes en este aspecto. Estamos hablando ya de vidas humanas, de gente que no puede ir a trabajar”, apuntó.

“Vemos colegios que están pagando extorsiones. Dina Boluarte no va a coger este liderazgo porque no es una líder. Una líder que te dice: ‘no contestes la extorsión y cree que con eso va a solucionar’, te das cuenta que no tiene ya manejo absoluto del Ejecutivo”, criticó la parlamentaria.