Transporte público opera cerca al 97 % en Lima y Callao pero con dificultades, según ATU. Foto: Andina
Redacción Gestión
Aproximadamente , aunque hay dificultades en la zona este de la ciudad, afirmó Fredy Cespedes, vocero de la (ATU).

El funcionario indicó que en Lima Este, el transporte público opera entre un 81-82%, quedando un 18% que aún no ha retomado sus labores.

“De acuerdo al monitoreo que tenemos desde el Centro de Gestión y Control, más o menos el 97 % de transporte público ofertado ha salido a las calles a laborar”, indicó Cespedes a RPP.

El vocero añadió que, aunque el servicio se ha ido recuperando, aún persisten algunos problemas en algunos distritos de Lima y Callao, situación que se ha ido regularizando.

“Desde la mañana, en las zonas de San Juan de Lurigancho y Ventanilla, había algunos piquetes y bloqueos que impedían precisamente la circulación y el desarrollo normal del transporte público”, acotó.

Asimismo, mencionó que el Corredor Morado fue el más afectado por los bloqueos en San Juan de Lurigancho, aunque entre las 8:30 y 9:00 a.m. el servicio se normalizó.

Cespedes hizo un llamado a los dirigentes de transporte urbano

“Nosotros hacemos un llamado a que estos operadores puedan salir con la confianza de que ya hay una mesa de diálogo. que quizás antes no participaban y era uno de los pedidos en los pliegos de los transportistas”, puntualizó.

U, pese a que en horas de la noche del día lunes 06 de octubre se llegaron a acuerdos con autoridades del Gobierno.

