Aproximadamente el 97% del transporte público en Lima y Callao se encuentra funcionando con normalidad, aunque hay dificultades en la zona este de la ciudad, afirmó Fredy Cespedes, vocero de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

El funcionario indicó que en Lima Este, el transporte público opera entre un 81-82%, quedando un 18% que aún no ha retomado sus labores.

“De acuerdo al monitoreo que tenemos desde el Centro de Gestión y Control, más o menos el 97 % de transporte público ofertado ha salido a las calles a laborar”, indicó Cespedes a RPP.

El vocero añadió que, aunque el servicio se ha ido recuperando, aún persisten algunos problemas en algunos distritos de Lima y Callao, situación que se ha ido regularizando.

“Desde la mañana, en las zonas de San Juan de Lurigancho y Ventanilla, había algunos piquetes y bloqueos que impedían precisamente la circulación y el desarrollo normal del transporte público”, acotó.

Asimismo, mencionó que el Corredor Morado fue el más afectado por los bloqueos en San Juan de Lurigancho, aunque entre las 8:30 y 9:00 a.m. el servicio se normalizó.

Cespedes hizo un llamado a los dirigentes de transporte urbano para que normalicen sus actividades, tras la mesa de diálogo prevista entre el Ejecutivo y los gremios para el 14 de octubre.

“Nosotros hacemos un llamado a que estos operadores puedan salir con la confianza de que ya hay una mesa de diálogo. Esto se ha elevado a lo que es la Presidencia del Consejo de Ministros, está el Poder Judicial y otras entidades que quizás antes no participaban y era uno de los pedidos en los pliegos de los transportistas”, puntualizó.

Un grupo de transportistas continuó acatando la medida de protesta, pese a que en horas de la noche del día lunes 06 de octubre se llegaron a acuerdos con autoridades del Gobierno.