Donald Trump retiró la demanda contra el IRS el lunes a cambio de la creación de un fondo de US$ 1,700 millones para compensar a aliados políticos. (Foto: AFP / Freepik)
Donald Trump retiró la demanda contra el IRS el lunes a cambio de la creación de un fondo de US$ 1,700 millones para compensar a aliados políticos. (Foto: AFP / Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos no perseguirá al presidente Donald Trump, a su familia ni a sus empresas por reclamaciones de impuestos atrasados en virtud de un acuerdo anunciado el martes por el Departamento de Justicia. 

Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y la Organización Trump presentaron una demanda contra la agencia recaudadora en enero, reclamando US$ 10,000 millones en daños tras la filtración de sus declaraciones de impuestos. 

Un excontratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.

LEA TAMBIÉN: La popularidad de Donald Trump cae a mínimos históricos: ¿por qué?

Un anexo al acuerdo de conciliación firmado por el fiscal general interino Todd Blanche y difundido el martes establece que el IRS tiene “prohibido para siempre” perseguir cualquier reclamación fiscal contra Trump, su familia o sus negocios que estuviera pendiente a la fecha del acuerdo, el 18 de mayo.

Trump retiró la demanda contra el IRS el lunes a cambio de la creación de un fondo de US$ 1,700 millones para compensar a aliados políticos que consideren que fueron perseguidos injustamente durante la administración Biden. 

El IRS deberá acatar una orden de Donald Trump, que afectará a la comunidad latina al momento de registrar sus impuestos en Estados Unidos. (Foto: AFP)
El IRS deberá acatar una orden de Donald Trump, que afectará a la comunidad latina al momento de registrar sus impuestos en Estados Unidos. (Foto: AFP)

El propio Trump no es elegible para recibir compensación del “Fondo contra la Politización” (“Anti-Weaponization Fund”), que los demócratas han denunciado como un “fondo opaco” destinado a recompensar con dinero de los contribuyentes a personas leales al presidente republicano. 

Trump es el primer presidente de Estados Unidos en tiempos recientes que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos. Ha afirmado reiteradamente que están siendo auditadas por el IRS.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.