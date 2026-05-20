El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos no perseguirá al presidente Donald Trump, a su familia ni a sus empresas por reclamaciones de impuestos atrasados en virtud de un acuerdo anunciado el martes por el Departamento de Justicia.

Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y la Organización Trump presentaron una demanda contra la agencia recaudadora en enero, reclamando US$ 10,000 millones en daños tras la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Un excontratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.

Un anexo al acuerdo de conciliación firmado por el fiscal general interino Todd Blanche y difundido el martes establece que el IRS tiene “prohibido para siempre” perseguir cualquier reclamación fiscal contra Trump, su familia o sus negocios que estuviera pendiente a la fecha del acuerdo, el 18 de mayo.

Trump retiró la demanda contra el IRS el lunes a cambio de la creación de un fondo de US$ 1,700 millones para compensar a aliados políticos que consideren que fueron perseguidos injustamente durante la administración Biden.

El IRS deberá acatar una orden de Donald Trump, que afectará a la comunidad latina al momento de registrar sus impuestos en Estados Unidos. (Foto: AFP)

El propio Trump no es elegible para recibir compensación del “Fondo contra la Politización” (“Anti-Weaponization Fund”), que los demócratas han denunciado como un “fondo opaco” destinado a recompensar con dinero de los contribuyentes a personas leales al presidente republicano.

Trump es el primer presidente de Estados Unidos en tiempos recientes que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos. Ha afirmado reiteradamente que están siendo auditadas por el IRS.