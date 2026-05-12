El problema se agrava para el presidente estadounidense porque muchos votantes lo culpan de la presión sobre los precios, justo cuando se avecinan las cruciales elecciones de mitad de mandato. (Foto de Jim Watson / AFP).
El problema se agrava para el presidente estadounidense porque muchos votantes lo culpan de la presión sobre los precios, justo cuando se avecinan las cruciales elecciones de mitad de mandato. (Foto de Jim Watson / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Financial Times
Financial Times

Durante la campaña electoral de 2024, la inflación fue quizás el mayor punto fuerte de , ya que los votantes recibieron de buen grado su promesa de abordar el descontrolado aumento del costo de vida. Dos años después, es sin duda su mayor debilidad, mientras una oleada inflacionaria arrasa .

Para el presidente estadounidense, el problema se agrava porque muchos votantes lo culpan de la presión sobre los precios, justo cuando se avecinan las cruciales elecciones de mitad de mandato. Y no se equivocan. Al embarcarse en una , la Casa Blanca ha abierto la puerta a la inflación.

La inflación en EE.UU. saltó al 3.3% en marzo, su nivel más alto en dos años. Los economistas de calculan que seguirá subiendo en abril y mayo, dejando una huella duradera en la economía estadounidense incluso si el conflicto en el Medio Oriente se resuelve a corto plazo.

Una vista de la Casa Blanca mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026. (Daniel SLIM / AFP)
Una vista de la Casa Blanca mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026. (Daniel SLIM / AFP)
LEA TAMBIÉN: Inflación devora rentabilidad de inversiones de peruanos, ¿quiénes pierden más?

La decisión de Trump de entrar en disparó los precios mundiales de la energía, tras el por parte de Irán y el bloqueo estadounidense. En EE.UU., eso ha desencadenado el aumento más pronunciado de los precios del combustible de todas las economías del G7 (los bajos impuestos estadounidenses en las gasolineras hacen que los costos sean más sensibles a los cambios en el precio del petróleo).

La , lo que ha enfurecido a los automovilistas del país, grandes consumidores de combustible. El diésel — el sustento de la economía estadounidense — ha subido en una proporción similar y está a punto de alcanzar niveles históricos. Los economistas han advertido que el papel que desempeña el combustible en la agricultura y el transporte por carretera hará que los costos se reflejen en otros sectores de la economía en los próximos meses.

Por su parte, el combustible para aviones ha subido más del 70%, un aumento que se ha trasladado a los precios de los boletos. Los costos de los fertilizantes han subido más del 30%, lo que está afectando a los agricultores.

LEA TAMBIÉN: Tribunal de EE.UU. falla en contra del arancel global del 10% impuesto por Trump

Pero incluso antes del conflicto, las agresivas políticas comerciales del presidente estaban elevando el costo de las importaciones, siendo los automóviles, la ropa y los muebles algunos de los productos que han registrado los mayores aumentos a medida que el costo de los aranceles se traslada a los consumidores.

Economistas como Chris Waller, gobernador de la , han advertido que este doble golpe sobre los precios, tanto de la energía como de los aranceles, podría combinarse para mantener la inflación elevada “durante bastante tiempo”.

Luego están los precios de los alimentos, ya afectados por los aranceles y que pronto se verán afectados por el aumento de los precios de los fertilizantes; y la electricidad, donde el ataque de En el sector de la vivienda, los aranceles han elevado los costos de los materiales de construcción, mientras que las duras medidas contra la inmigración en EE.UU. han reducido la disponibilidad de mano de obra en la industria de la construcción.

Así que, en lo que respecta a la crisis de poder adquisitivo en EE.UU., la es su peor enemigo. El presidente sabe que el costo de vida gana elecciones; le ganó la de 2024. Sin embargo, ha perdido el foco en el tema, lo que les ha dado ventaja a sus oponentes.

LEA TAMBIÉN: Trump suspenderá el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costes

Como reflejo de las consecuencias, la popularidad de Trump ha caído a mínimos históricos. Una encuesta realizada esta semana por ABC News, The Washington Post e Ipsos reveló que el 62% de los votantes no estaba satisfecho con su desempeño, su peor resultado hasta la fecha. Mientras tanto, el rechazo a su gestión de la economía se situó en el 65%.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Muchos sectores de la economía estadounidense están funcionando bastante bien. Los exportadores de petróleo de EE.UU. están exportando más que nunca, lo que generó unos considerables US$214,000 millones en marzo, según cifras publicadas esta semana. Los gigantes tecnológicos totalmente integrados están invirtiendo enormes cantidades de capital en la expansión de la IA, lo que ayuda a mantener la inversión empresarial viento en popa. Y el mercado bursátil sigue subiendo, lo que ayuda a los estadounidenses más adinerados a seguir gastando.

Pero, citando a un exministro del gobierno irlandés, “la caída de los rendimientos de los bonos no ayuda a la gente común a comer”. Lo mismo puede decirse del auge de las exportaciones, el aumento de la inversión o el crecimiento de las acciones. Para la gran mayoría de los votantes, el costo de lo que pagan por los artículos de uso diario es mucho más importante que estas métricas económicas etéreas. Y los precios en EE.UU. siguen subiendo.

*Escrito por Myles McCormick

SOBRE EL AUTOR

Periódico británico líder mundial en noticias de negocios y economía, famoso por su análisis de alta calidad y su enfoque global en finanzas, política y mercados internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Trump suspenderá el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costes
¿Gasolina y diésel más caros? Combustibles alcanzan su segunda alza en mayo
Ultrarricos reconfiguran sus inversiones por tensiones geopolíticas globales
Precios se disparan: inflación anual crece 4%, su mayor nivel en más de 2 años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.