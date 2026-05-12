Durante la campaña electoral de 2024, la inflación fue quizás el mayor punto fuerte de Donald Trump, ya que los votantes recibieron de buen grado su promesa de abordar el descontrolado aumento del costo de vida. Dos años después, es sin duda su mayor debilidad, mientras una oleada inflacionaria arrasa Estados Unidos.

Para el presidente estadounidense, el problema se agrava porque muchos votantes lo culpan de la presión sobre los precios, justo cuando se avecinan las cruciales elecciones de mitad de mandato. Y no se equivocan. Al embarcarse en una guerra innecesaria, la Casa Blanca ha abierto la puerta a la inflación.

La inflación en EE.UU. saltó al 3.3% en marzo, su nivel más alto en dos años. Los economistas de Wall Street calculan que seguirá subiendo en abril y mayo, dejando una huella duradera en la economía estadounidense incluso si el conflicto en el Medio Oriente se resuelve a corto plazo.

Una vista de la Casa Blanca mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026. (Daniel SLIM / AFP)

La decisión de Trump de entrar en guerra con Irán disparó los precios mundiales de la energía, tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el bloqueo estadounidense. En EE.UU., eso ha desencadenado el aumento más pronunciado de los precios del combustible de todas las economías del G7 (los bajos impuestos estadounidenses en las gasolineras hacen que los costos sean más sensibles a los cambios en el precio del petróleo).

La gasolina ha subido más del 50%, lo que ha enfurecido a los automovilistas del país, grandes consumidores de combustible. El diésel — el sustento de la economía estadounidense — ha subido en una proporción similar y está a punto de alcanzar niveles históricos. Los economistas han advertido que el papel que desempeña el combustible en la agricultura y el transporte por carretera hará que los costos se reflejen en otros sectores de la economía en los próximos meses.

Por su parte, el combustible para aviones ha subido más del 70%, un aumento que se ha trasladado a los precios de los boletos. Los costos de los fertilizantes han subido más del 30%, lo que está afectando a los agricultores.

Pero incluso antes del conflicto, las agresivas políticas comerciales del presidente estaban elevando el costo de las importaciones, siendo los automóviles, la ropa y los muebles algunos de los productos que han registrado los mayores aumentos a medida que el costo de los aranceles se traslada a los consumidores.

Economistas como Chris Waller , gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., han advertido que este doble golpe sobre los precios, tanto de la energía como de los aranceles, podría combinarse para mantener la inflación elevada “durante bastante tiempo”.

Luego están los precios de los alimentos, ya afectados por los aranceles y que pronto se verán afectados por el aumento de los precios de los fertilizantes; y la electricidad, donde el ataque de la administración Trump a las energías renovables ha reducido la oferta, justo cuando los centros de datos de inteligencia artificial (IA), de alto consumo energético, impulsan la demanda. En el sector de la vivienda, los aranceles han elevado los costos de los materiales de construcción, mientras que las duras medidas contra la inmigración en EE.UU. han reducido la disponibilidad de mano de obra en la industria de la construcción.

Así que, en lo que respecta a la crisis de poder adquisitivo en EE.UU., la administración Trump es su peor enemigo. El presidente sabe que el costo de vida gana elecciones; le ganó la de 2024. Sin embargo, ha perdido el foco en el tema, lo que les ha dado ventaja a sus oponentes.

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Como reflejo de las consecuencias, la popularidad de Trump ha caído a mínimos históricos. Una encuesta realizada esta semana por ABC News, The Washington Post e Ipsos reveló que el 62% de los votantes no estaba satisfecho con su desempeño, su peor resultado hasta la fecha. Mientras tanto, el rechazo a su gestión de la economía se situó en el 65%.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Muchos sectores de la economía estadounidense están funcionando bastante bien. Los exportadores de petróleo de EE.UU. están exportando más que nunca, lo que generó unos considerables US$214,000 millones en marzo, según cifras publicadas esta semana. Los gigantes tecnológicos totalmente integrados están invirtiendo enormes cantidades de capital en la expansión de la IA, lo que ayuda a mantener la inversión empresarial viento en popa. Y el mercado bursátil sigue subiendo, lo que ayuda a los estadounidenses más adinerados a seguir gastando.

Pero, citando a un exministro del gobierno irlandés, “la caída de los rendimientos de los bonos no ayuda a la gente común a comer”. Lo mismo puede decirse del auge de las exportaciones, el aumento de la inversión o el crecimiento de las acciones. Para la gran mayoría de los votantes, el costo de lo que pagan por los artículos de uso diario es mucho más importante que estas métricas económicas etéreas. Y los precios en EE.UU. siguen subiendo.

*Escrito por Myles McCormick