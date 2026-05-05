En EE.UU., las búsquedas de vehículos eléctricos aumentaron un 20% durante la primera semana del conflicto. (Foto: Diseñado por Freepik)
En EE.UU., las búsquedas de vehículos eléctricos aumentaron un 20% durante la primera semana del conflicto. (Foto: Diseñado por Freepik)
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Financial Times
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A Donald Trump no le gustan las energías renovables. Ha recortado los créditos fiscales y las regulaciones que favorecen las inversiones ecológicas, ha afirmado que los parques eólicos marinos vuelven “un poco locas” a las ballenas y ha retirado a EE.UU. del Acuerdo de París sobre el clima (otra vez). Y, sin embargo, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, las acciones del presidente han aumentado inadvertidamente el atractivo a largo plazo de las energías verdes en todo el mundo.

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