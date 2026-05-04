El crecimiento de los vehículos híbridos responde a un menor costo operativo frente a unidades tradicionales. Foto: Cortesía Mitsui.
El crecimiento de los vehículos híbridos responde a un menor costo operativo frente a unidades tradicionales. Foto: Cortesía Mitsui.
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Giancarlos Torres
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La lógica de compra de vehículos en el Perú viene cambiando. Si antes el precio de adquisición era el principal factor de decisión, hoy los usuarios empiezan a mirar con mayor detenimiento el costo total de propiedad (TCO), que incluye no solo la inversión inicial, sino también el gasto en combustible o energía, mantenimiento, seguros, depreciación y valor de reventa. En ese nuevo esquema, los vehículos híbridos y eléctricos comienzan a ganar terreno por su menor costo operativo.

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