Perú alcanza récord de venta de vehículos nuevos, pero ¿por qué envejece parque automotor? Foto: Gestión
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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El parque automotor es antiguo y contaminante. A junio del 2025, el 52% de los vehículos de carga y transporte superaba los 10 años de antigüedad, frente al 37% de hace una década. Las unidades más antiguas consumen más combustible y emiten más contaminantes.

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