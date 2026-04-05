En consecuencia, según el índice IQAir 2025, el Perú es el país más contaminado de América. Revertir esta tendencia requiere una estrategia que combine financiamiento y alternativas energéticas, asegurando un sistema de transporte público masivo y articulado.

Situación del mercado automotriz

En el 2025, las ventas de vehículos nuevos alcanzaron un máximo histórico de 225 mil unidades, 25.7% más que en el 2024. La participación de las importaciones chinas fue determinante: pasó de 13% en el 2019 a 34% el año pasado . Así, han pasado a dominar las ventas vehiculares.

Las marcas chinas pasaron de representar el 13% de las ventas de vehículos livianos en el 2019 a 31% en el 2025. Si consideramos el origen de fabricación, como en el caso de autos ensamblados en China, su participación crece a 46%.

Para tener una imagen completa del mercado automotriz, vale la pena revisar otros indicadores adicionales como la conversión a gas y el acceso al crédito para la compra de un vehículo.

La conversión a gas natural vehicular (GNV) es una alternativa menos costosa y más limpia. Sin embargo, en el 2025, se realizaron 35 mil conversiones vehiculares a este combustible, 53% menos que en el pico del 2022. Detrás de esta caída está el debilitamiento del programa Ahorro GNV del FISE, que llegó a financiar el 75% de las conversiones anuales, y cuyo presupuesto se redujo 17% entre el 2024 y 2025.

A esto se añade el bajo acceso al crédito. Entre enero y noviembre del 2025, los créditos vehiculares crecieron apenas 3.9% respecto del 2024, pese a las ventas récord. Al 2023, alrededor del 30% de los vehículos livianos se adquiría con algún tipo de financiamiento en el país, muy por debajo de Chile (80%) o México (87%), según BBVA Research.

Este rezago se refleja en las ventas per cápita: con 6.1 vehículos vendidos por cada mil habitantes, Perú registra una de las proporciones más bajas de la región, casi 3 veces menos que en Chile (16.5).

Electrificación del transporte

Los vehículos electrificados –eléctricos puros e híbridos– también surgen como una alternativa para lograr un transporte bajo en emisiones. En el 2025, sus ventas aumentaron 4.8%, superando las 10 mil unidades.

Sin embargo, su penetración en el mercado automotriz aún es baja: los modelos electrificados representan apenas el 5.1% de unidades vendidas en el país, mucho menos que en Chile (11.0%), Brasil (16.5%) o Colombia (36.0%).

El 87% de las unidades electrificadas vendidas fueron vehículos híbridos no enchufables, lo que se explicaría por una insuficiente infraestructura de carga. De acuerdo con AEDIVE-Perú, a junio del 2025, existían 65 puntos de carga, con la mitad concentrada en Lima. Además, la infraestructura de carga rápida es escasa: solo 15 estaciones en el país tienen una potencia de carga mayor de 40 kW.

Por otro lado, las flotas de transporte público son un mercado atractivo para la electrificación; sin embargo, apenas hay 54 buses eléctricos en circulación en el país, de los cuales 8 son de transporte público, según AAP.

En ese contexto, el anuncio de la ATU de la compra de 150 buses eléctricos para el Metropolitano significaría un avance, pero aún sitúa al Perú lejos de la flota de transporte público eléctrico de Colombia (1,800) o Chile (4,500).

Electromovilidad en los planes

Por: Ana Lucía del Río, economista del IPE

El impulso a la electromovilidad también forma parte de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. De los 35 planes revisados, 14 mencionan el impulso al transporte público eléctrico a través de incentivos tributarios o inversión pública, entre ellos Fuerza Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

Sin embargo, apenas 6 partidos mencionan la mejora de infraestructura de carga, solo tres mencionan metas específicas para la conversión de vehículos a GNV y otros tres proponen incentivos al chatarreo de vehículos antiguos.