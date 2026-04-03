La guerra en Irán impulsa los precios del petróleo y derivados. (Imagen: Andina)
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Elías García Olano
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Mientras el conflicto en Medio Oriente escala cada vez más y amenaza el suministro mundial de petróleo, manteniendo su precio sobre los US$ 100 por barril, en el Perú la producción de crudo cayó en marzo por quinto mes consecutivo, dejándonos más expuestos a la escalada en su cotización internacional y la de sus derivados.

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