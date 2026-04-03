Según data de Perupetro, al 28 de marzo del 2026, la producción fiscalizada de petróleo alcanzó los 39,309 barriles en promedio diarios (bpd), una caída de 17.58% en comparación con los 47,694 bpd de similar mes del año pasado.

En concreto, la extracción cayó en el principal yacimiento que tiene hoy el Perú: el Lote 95. Hasta el periodo mencionado, había producido 13,270 bpd, 42.27% menos que los 22,989 bpd que registró en el mismo mes del año que pasó.

Producción de líquidos de GLP cayó en 48.55% en marzo, tras corte en ducto de Camisea. Foto: TGP

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De esta forma, la extracción nacional del denominado “oro negro” registró en marzo su quinta caída consecutiva, luego que reportara un crecimiento en octubre del 2025.

A su vez, la extracción nacional de líquidos de gas natural -utilizados para la producción local de GLP- en marzo último, según Perupetro, fue de 40,220 barriles en promedio diarios (bpd), volumen menor en 48.55% respecto a los 78,180 bpd de igual mes del 2025.

Vale recordar que en las dos primeras semanas de marzo la interrupción en el sistema de transporte de gas natural, a raíz de una fuga y deflagración en Cusco, afectó también el ducto que transporta líquidos de gas natural hasta la costa, paralizando la producción de GLP a cargo de Pluspetrol.

refinación y demanda de combustibles en el Perú, hasta el 2025. Fuente: Perupetro

Precios siguen creciendo

Mientras Perú ve la caída de su producción de petróleo y “consolida” su posición como importador neto, el alza de precios internacionales del crudo, que se reflejan en el mercado nacional, ya hacen eco.

La cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI), usado como referente para el Perú, alcanzó este martes los US$ 102.93 por barril, mientras seguía restringido el paso de buques tanqueros que transportan crudo por el estrecho de Ormuz, a manos de Irán.

Desde la escalada del conflicto en Medio Oriente, que cumple cerca de un mes, los precios de los derivados del petróleo mantienen una tendencia continua de crecimiento, que se refleja en las listas de precios tanto de las refinerías locales, como de las estaciones de servicio.

El último martes 31 de marzo, las refinerías de Petroperú y La Pampilla, de la empresa Repsol, exhibían nuevos precios ex planta (mayoristas), con nuevas alzas en los valores de venta de gasoholes, gasolinas, diésel y GLP, siendo el noveno ajuste que aplican desde el 3 de marzo.

Ambas refinerías fijaron el precio del gasohol premium en S/ 19.45 por galón, incluido impuestos, un alza de 5.33% o de S/ 0.38 por galón respecto a los S/ 19.07 que se mantenían el 27 de marzo.

El precio del gasohol regular que comercializan pasó de S/ 17.45 a S/ 18.19 por galón, un alza de 4.23% o de S/ 0.73 por galón.

Respecto al GLP, el de Repsol estaba en S/ 2.40 por kilo, aunque el que ofrece Petroperú en Talara (y que distribuye a regiones del norte) estaba más caro, fijándolo en S/ 3.64 por kilo, 4.39% más que los S/3.49 del 27 de marzo.

Diésel, lo que más subió de precio

Los que más subieron fueron los precios de las dos variedades de diésel. Al diésel B5 S-50 (de uso industrial), ambas refinerías lo colocaron en S/ 22.82 por galón, un alza de 5.33% o de S/ 1.15 por galón.

En cuanto al diésel B5 S-50 de uso vehicular, Repsol lo fijó en S/ 22.82 por galón, y Petroperú en S/ 21.25 por galón, siendo en este último caso 5.75% o S/ 1.15 más elevado que los S/20.09 por galón que se mantenía hasta el 27 de marzo.

De hecho, si se compara el precio actual con el inicio de marzo, los precios del diésel de uso vehicular e industrial se encuentran ahora S/ 8.51 por galón más caros. A inicios del mes se encontraban en S/ 12.73 y S/ 14.30 por galón, respectivamente.

A nivel minorista, este miércoles el diésel de uso vehicular vendido en Lima, se encontraba en hasta S/ 27.99 por galón, con un precio promedio de S/ 22.69 por galón, según el portal El Facilito, de Osinergmin.

Vale recordar que, en el anterior ajuste, del 27 de marzo, Petroperú emitió un comunicado en el que sostuvo que los recientes incrementos en los precios de los combustibles en el país obedecían principalmente al alza sostenida en la cotización internacional del petróleo y combustibles.

Refirió que el crudo WTI había subido hasta ese momento un 39% y que las gasolinas y diésel en el Golfo de EE.UU. registraban alzas del 40%, asegurando que existía competencia en el mercado nacional.

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¿Hasta cuándo podría seguir subiendo el crudo?

Sobre el tema, Arturo Vásquez Cordano, exviceministro de Energía, refirió a Gestión que, dadas las proyecciones de Estados Unidos de sostener una segunda campaña de ataques sobre Irán, a fin de desmantelar su programa de misiles y drones, es previsible que la reapertura del estrecho de Ormuz, y el tránsito de petróleo por la zona, se resuelva en no menos de un mes.

En ese escenario, el experto refirió que en nuestro país, lo que más está golpeando a la economía familiar, al transporte masivo y la competitividad de las empresas, son las alzas en los precios del diésel y el GLP.

Dado que esta crisis internacional no tiene visos de solución inmediata, Vásquez coincidió en que una medida que podría aplicar el Estado para frenar el impacto que esta teniendo el encarecimiento de los derivados, es que reactive el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), e incluya en éste al diésel y al GLP.

¿Reactivar el FEPC?

Sin embargo, reconoció que adoptar tal medida tendría de todas maneras un impacto fiscal, dado que la reactivación del FEPC para incluir al Diésel y el GLP tendría que pasar por que el Estado primero pague la deuda que tiene ese fondo con las refinerías.

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Vale recordar que el FEPC funciona como un fondo revolvente, aportando a las refinerías para compensarlas por no trasladar totalmente los precios internacionales a sus precios ex planta cuando estos superan una banda de precios, y recibiendo aportes de esas empresas cuando los precios caen en el exterior.

Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), señaló que resulta necesario resolver de forma inmediata el pago de la deuda pendiente del Estado con el FEPC, cuyo incumplimiento -subrayó- afecta directamente la situación financiera del sector y distorsiona el funcionamiento del mercado.

Hasta diciembre último, se sabía que el Gobierno buscaba la reestructuración del FEPC, luego que ese mecanismo acumulara una deuda cercana a los S/1,000 millones. El anterior ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, había señalado que el objetivo era sanear ese fondo, y restituir su operatividad luego de problemas de gestión en años anteriores.