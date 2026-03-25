A jet fuel tanker near a Philippine Airlines jet at Ninoy Aquino International Airport in Manila.
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Agencia Bloomberg
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Las señales de que países de Asia están acaparando combustible de aviación aumentan después de que la guerra con Irán disparara los precios del petróleo, lo que refleja una creciente presión sobre la industria aérea.

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