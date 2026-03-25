Las aerolíneas de Corea del Sur fueron notificadas sobre restricciones de repostaje en algunos países y el gobierno está evaluando si redirigir al mercado local el combustible de aviación destinado a exportación, según señaló el Ministerio de Transporte en un comunicado a Bloomberg el miércoles.

El presidente de Philippine Airlines Inc. dijo en una entrevista que el país del sudeste asiático podría recurrir pronto al racionamiento de combustible. En Vietnam, la agencia de aviación advirtió sobre posibles escaseces de combustible de aviación desde principios de abril y está recortando vuelos como consecuencia.

Las dificultades para asegurar combustible amenazan con agravar los problemas de la industria aérea mientras la guerra con Irán continúa y mantiene elevados los precios del petróleo. Aunque los países han logrado ampliamente evitar quedarse sin combustible, Asia es la región más vulnerable a la escasez si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

“El alza del combustible de aviación junto con las disrupciones en las rutas aéreas de Medio Oriente parecen haber generado presiones inflacionarias en los viajes aéreos”, escribieron analistas de Citigroup Inc., liderados por Anthony Yuen , en una nota. “Los efectos sobre la demanda podrían afectar negativamente los viajes, planteando riesgos a la baja para las economías asiáticas más dependientes del turismo”.

La crisis se está propagando rápidamente a medida que los gobiernos pasan de exportaciones impulsadas por el mercado a la preservación de suministros. China y Tailandia han endurecido las restricciones a las exportaciones de combustibles refinados para proteger sus reservas estratégicas, mientras Australia aplicó una reducción temporal de 20% en sus requisitos mínimos de almacenamiento de diésel y gasolina ante la disminución de importaciones.

En Corea, el gobierno intensifica la planificación de contingencia ante un escenario adverso en Medio Oriente, incluyendo la posibilidad de liberar reservas estratégicas de petróleo en línea con la propuesta de la Agencia Internacional de Energía. El ministro de Finanzas, Koo Yun Cheol , dijo anteriormente este mes que las reservas del país son suficientes para aproximadamente 208 días.

Korean Air Lines Co., la mayor aerolínea del país, dijo que está monitoreando de cerca la situación. Su filial de bajo costo, Jin Air Co., señaló que no ha recibido notificaciones oficiales del extranjero sobre restricciones de repostaje y mantiene niveles de suministro que no interrumpirán de inmediato sus operaciones. Asiana Airlines Inc. no estuvo disponible para comentarios.

Las preocupaciones también aumentan en Filipinas, donde el presidente Ferdinand Marcos Jr. se convirtió en el primer líder del sudeste asiático en declarar un estado de emergencia energética nacional desde el inicio del conflicto. Dijo a Bloomberg Television en una entrevista el martes que las aerolíneas del país se han visto obligadas a transportar suficiente combustible para un viaje de ida y vuelta, y que dejar aviones en tierra es una “posibilidad real” mientras Manila continúa negociaciones de suministro con países como China y Rusia.

Por separado, el jefe de transporte del país dijo en una entrevista que el gobierno puede respaldar los esfuerzos de las aerolíneas para asegurar combustible de aviación y ayudar a las compañías a obtener garantías de que se cumplirán los contratos de petróleo.