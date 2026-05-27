Aunque la ciencia y la tecnología ‘regalaron’ casi dos décadas adicionales de vida laboral productiva, el modelo corporativo todavía parece diseñado para carreras profesionales que terminan entre los 50 y 60. “La generación X financia el presente, pero nadie está financiando su futuro”, resume Lau.
Aunque la ciencia y la tecnología ‘regalaron’ casi dos décadas adicionales de vida laboral productiva, el modelo corporativo todavía parece diseñado para carreras profesionales que terminan entre los 50 y 60. “La generación X financia el presente, pero nadie está financiando su futuro”, resume Lau.
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Ani Lu Torres
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En directorios, almuerzos corporativos y reuniones privadas, hay una conversación que empieza a repetirse entre ejecutivos senior: “¿Qué haré después de los 50?”. A esa edad, muchos profesionales C-level descubren otro miedo —pocas veces verbalizado en directorios o comités— que empieza a convertirse en uno de los grandes fenómenos laborales de la generación X: la soledad no deseada.

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