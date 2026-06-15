Ancón busca consolidarse como un nuevo polo de desarrollo económico en el norte de Lima. Con el futuro Parque Industrial de Ancón como principal catalizador de inversiones y el impulso logístico del Puerto de Chancay, el distrito promueve proyectos para atraer inversión privada en retail, comercio, sector inmobiliario y turismo, en una apuesta por aprovechar el crecimiento previsto para los próximos años.

La principal apuesta detrás de esta estrategia es el Parque Industrial de Ancón, un megaproyecto de más de 1,300 hectáreas adjudicado por ProInversión a la firma china Junefield (Holdings) Limited, con una inversión superior a los S/10,000 millones. Actualmente en fase de anteproyecto y expediente técnico, prevé iniciar el próximo año las obras de habilitación urbana y saneamiento físico-legal. Para la gestión municipal, se trata del principal detonante de nuevas inversiones en el distrito, al impulsar la llegada de empresas y una mayor demanda de vivienda, comercio y servicios.

El megaproyecto, adjudicado a la firma china Junefield (Holdings) Limited, se encuentra actualmente en fase de anteproyecto y expediente técnico, mientras que el próximo año prevé iniciar obras de habilitación urbana y saneamiento físico-legal. (Foto: Municipalidad de Ancón)

Ancón impulsa centro comercial y financiero

Entre los proyectos que busca impulsar Ancón destaca el desarrollo de un centro comercial y financiero en el cercado del distrito. La iniciativa contempla un espacio de aproximadamente 3,000 metros cuadrados ubicado en el pasaje 2 de Mayo, a unos 50 metros de la playa, y forma parte de la cartera de “Proyectos en Activos” de ProInversión. Según el alcalde Samuel Daza, el objetivo es desarrollar una propuesta que combine actividades comerciales, financieras y de servicios para atender el crecimiento proyectado de la zona.

El proyecto ya ha despertado el interés de diversas empresas. Daza reveló que representantes de Intercorp sostuvieron reuniones con la municipalidad hace algunos meses para evaluar la factibilidad de la iniciativa. Asimismo, señaló que entidades como Interbank y BCP, además de compañías de servicios como Cálidda y Enel, han mostrado interés en el desarrollo. “Estaban en una etapa exploratoria de factibilidad”, indicó sobre los acercamientos con Intercorp.

El burgomaestre agregó que Plaza Vea también evaluó oportunidades en Ancón, aunque la cadena requería un espacio de mayor tamaño para una operación exclusiva. En contraste, la propuesta municipal apunta a desarrollar un proyecto de usos mixtos. “Nosotros queremos una mezcla de actividades financieras y comerciales”, afirmó.

En San Francisco, los lotes alcanzan los US$200,000 y los departamentos superan el millón de soles. (Foto: GEC)

Ancón busca atraer nuevos operadores retail y comerciales

Ancón busca ampliar su oferta comercial con la llegada de nuevos operadores retail, apoyado en el crecimiento poblacional del distrito y las expectativas que genera el futuro Parque Industrial. Actualmente, el distrito cuenta con la presencia de cadenas de conveniencia como Tambo, Mass y 3A, esta última del grupo AJE. Según indicó el alcalde Samuel Daza, Tambo inició operaciones en enero de 2023, mientras que Mass y 3A ingresaron durante el último año.

En esa línea, la municipalidad identifica nuevos espacios para atraer inversiones comerciales. Uno de ellos es un terreno de más de 10,000 metros cuadrados ubicado en el Óvalo de Ancón, en la intersección con la Panamericana Norte, donde se evalúa la instalación de una empresa vinculada al mejoramiento del hogar y la construcción. “Con el inicio de las viviendas de Emilima y el Parque Industrial habrá una gran demanda de materiales de construcción y mano de obra”, afirmó Daza.

Asimismo, el burgomaestre señaló que el antiguo mercado modelo de Ancón, con una extensión de entre 2,500 y 4,000 metros cuadrados, también podría destinarse al desarrollo de una propuesta comercial asociada a una cadena de retail. “Consideramos que estos espacios son suficientes para centros comerciales o financieros pequeños o light”, sostuvo.

Zonas con potencial de crecimiento inmobiliario

Aunque el desarrollo inmobiliario privado aún se encuentra en una etapa temprana, la municipalidad ya identifica zonas con potencial para futuras edificaciones multifamiliares. Según explicó el alcalde Samuel Daza, una de ellas es la avenida Marginal o Paredes Roncal, donde la zonificación permite construcciones de hasta siete u ocho pisos. A esta se suman la avenida Florida y la avenida Julio C. Tello, cuyos anchos viales superiores a los 20 metros permitirían edificios de hasta 12 pisos, además de los terrenos ubicados detrás del malecón Miramar por su cercanía al litoral.

Pese a estas oportunidades, Ancón todavía no registra grandes proyectos inmobiliarios privados. De acuerdo con Daza, el principal desarrollo habitacional previsto en el distrito corresponde a una iniciativa de vivienda social impulsada por el sector público, mientras que la oferta privada se concentra en proyectos multifamiliares de menor escala. En este contexto, los precios del suelo oscilan entre US$100 y US$250 por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación y el nivel de consolidación de cada zona.

Sin embargo, el distrito ya muestra señales de un mercado inmobiliario de mayor valor. El alcalde destacó el proyecto San Francisco, ubicado junto a Playa Hermosa, donde los lotes alcanzan los US$200,000 y los departamentos superan el millón de soles. La iniciativa comenzó en 2022 y, según la autoridad edil, ya suma alrededor de 10 edificios construidos.