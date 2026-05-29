En Ancón, distrito al norte de Lima, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó títulos de propiedad para 2 millones 885,000 de familias.

Detallaron que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – Cofopri ha beneficiado directamente a más de 11 millones 500,000 ciudadanos en centros poblados y asentamientos humanos del país.

La ceremonia se realizó en la Asociación de Vivienda Civil- Militar “Mayor del Ejército Peruano Marko Jara Schenone”.

Según el MVCS, Ancón registra la mayor cantidad de títulos entregados entre agosto de 2025 y mayo de 2026 en Lima Metropolitana, con un total de 1,425 títulos formalizados.

El Cofopri prevé para este año inscribir 5,100 títulos de propiedad en la región Lima, por lo que ya intervinieron en 229 posesiones informales, las que comprenden 17,000 lotes.

Cofopri reafirma su compromiso de continuar promoviendo el acceso a la propiedad formal en todo el país. Foto: difusión / Cofopri

Asimismo, se entregarán 2,156 títulos de propiedad en Lima Metropolitana, beneficiando directamente a más de 8,600 ciudadanos.

Según el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, tras dos décadas de espera, el asentamiento humano pudo recibir seguridad jurídica y protección legal.

“Lo hemos esperado con muchas ansias. Vivíamos con miedo, ahora, con este título de propiedad, ya somos dueños de nuestros predios, que es lo más hermoso”, informó emocionada Janet Antolina Valdiviezo Cobeñas, la beneficiaria número 2 millones 885,000.