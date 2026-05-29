En total, se ha beneficiado a más de 11 millones de ciudadanos de centros poblados y asentamientos humanos. Foto: MVCS
En total, se ha beneficiado a más de 11 millones de ciudadanos de centros poblados y asentamientos humanos. Foto: MVCS
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En Ancón, distrito al norte de Lima, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó títulos de propiedad para 2 millones 885,000 de familias.

Detallaron que en centros poblados y asentamientos humanos del país.

La ceremonia se realizó en la Asociación de Vivienda Civil- Militar “Mayor del Ejército Peruano Marko Jara Schenone”.

LEA TAMBIÉN: ¿Será más rápido inscribir tu propiedad en Sunarp? Los cambios que “prometen” un giro

Según el MVCS, Ancón registra la mayor cantidad de títulos entregados entre agosto de 2025 y mayo de 2026 en Lima Metropolitana, con un total de 1,425 títulos formalizados.

, por lo que ya intervinieron en 229 posesiones informales, las que comprenden 17,000 lotes.

Cofopri reafirma su compromiso de continuar promoviendo el acceso a la propiedad formal en todo el país. Foto: difusión / Cofopri
Cofopri reafirma su compromiso de continuar promoviendo el acceso a la propiedad formal en todo el país. Foto: difusión / Cofopri

Asimismo, se entregarán 2,156 títulos de propiedad en Lima Metropolitana, beneficiando directamente a más de 8,600 ciudadanos.

Según el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, tras dos décadas de espera, el asentamiento humano pudo recibir seguridad jurídica y protección legal.

LEA TAMBIÉN: Terrenos invadidos: cambios a la normativa para formalizar, ¿cuáles son los riesgos?

“Lo hemos esperado con muchas ansias. Vivíamos con miedo, ahora, con este título de propiedad, ya somos dueños de nuestros predios, que es lo más hermoso”, informó emocionada Janet Antolina Valdiviezo Cobeñas, la beneficiaria número 2 millones 885,000.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.