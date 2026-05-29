¿Cuáles son las novedades sobre Petroperú? (Foto: Gob.pe)
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Redacción Gestión
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La cifra, vale decir, representa una mejora significativa frente al mismo período de 2025, cuando registró una pérdida neta de US$ 197 millones.

Esta cifra está ligeramente por encima de los US$ 8,010 millones al cuarto trimestre del año pasado.

Estados financieros de Petroperú, a abril 2026. Fuente: Petroperú, SMV
Estados financieros de Petroperú, a abril 2026. Fuente: Petroperú, SMV
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Medidas en agenda

Este desempeño, según refiere la misma petrolera, refleja el impacto positivo de las medidas implementadas para optimizar la cadena de valor y el sistema de abastecimiento, así como una gestión más eficiente de inventarios y costos.

En ese marco, los costos de ventas se redujeron en 45.4% al cierre de abril de 2026, lo que contribuyó a la mejora del resultado financiero de la empresa.

Calificación de S&P sobre Petroperú

En un reciente reporte, S&P Global Ratings reafirmó su calificación crediticia de emisor y a nivel de emisión de “B-” sobre Petroperú y las retiró de CreditWatch. Las había colocado con implicaciones negativas el 22 de diciembre de 2025; con perspectiva negativa.

Sobre mantener el “B-”, la calificadora mencionó: La afirmación de las calificaciones refleja nuestra opinión de que .

Justamente, S&P recordó que un nuevo decreto de urgencia (DU) —anunciado el 11 de mayo de 2026—autorizó al a asumir un compromiso financiero contingente para la creación de un vehículo de propósito especial de aproximadamente US$ 2,000 millones para apoyar la continuidad operativa de la empresa—por ejemplo, su financiamiento de necesidades de capital de trabajo, la reposición de inventarios de combustible y la realización de servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

“El decreto anunciado proporcionará apoyo a Petroperú y alivia sus problemas de liquidez a corto plazo. Ahora esperamos que ProInversión enfoque su plan de reestructuración en estrategias operativas”, dice S&P.

Sin embargo, ven una perspectiva negativa por el reflejo de la falta de claridad respecto a los objetivos operativos de Petroperú para mantener la continuidad del negocio.

Sin embargo, el plan no se ha concretado. Por lo tanto, la dirección estratégica de la empresa sigue indefinida, y junto con la falta de claridad sobre los plazos de ejecución y los objetivos operativos específicos, genera incertidumbre. Esto, a su vez, limita nuestra capacidad de prever la trayectoria de la recuperación de la empresa y de formarnos una opinión sobre la implementación de su nueva estructura operativa”, mencionó.

Para S&P, tomará tiempo implementar el plan, ya que probablemente requerirá la aprobación tanto de los tenedores de bonos como de los acreedores de CESCE (Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación), dado el posible involucramiento de disposiciones de activos y las limitaciones sobre la venta de activos en las obligaciones de deuda de Petroperú. “Una vez que se publique el plan, analizaremos los efectos que pueda tener en la estructura operativa y financiera de la compañía”, adelantó.

La petrolera estatal informó una utilidad neta de US$ 208,4 millones y un EBITDA de US$ 395 millones al primer cuatrimestre de 2026. (Foto: Andina)
La petrolera estatal informó una utilidad neta de US$ 208,4 millones y un EBITDA de US$ 395 millones al primer cuatrimestre de 2026. (Foto: Andina)
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Dos escenarios bajo revisión

La calificadora de riesgo abre dos escenarios.

El escenario negativo es que podrían reducir las calificaciones si:

  • Hay un retraso continuo en la materialización del plan operativo.
  • Se revisamos a la baja la evaluación de S&P sobre la probabilidad de apoyo del Gobierno.
  • Perciben que existe incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para implementar medidas correctivas sostenibles en medio de vulnerabilidades persistentes.

Por el contrario, podrían revisar la perspectiva a estable una vez que tengan más visibilidad sobre el plan operativo y la estructura, aspectos que permitirían a la empresa mantener su negocio en curso.

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