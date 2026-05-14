Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. (Foto: Andina)
Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Mientras un ala del Legislativo evalúa frenarlo, Rodolfo Acuña, titular de la cartera de Economía y Finanzas (MEF), sostiene que hay una prioridad detrás para sostenerlo. Así lo precisó durante la última conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se realizó en Iquitos, Loreto. ¿Qué dijo?

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Rescate financiero a Petroperú

En conferencia, se le recordó al ministro que hay congresistas que señalan la posibilidad de derogar el decreto de urgencia que permitiría más recursos para Petroperú.

Al respecto, Acuña fue enfático: “El DU [que da luz verde a una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones para Petroperú] busca evitar una crisis energética principalmente en la zona de la selva [...]. Esto ocurriría si no tomábamos decisiones importantes, urgentes y responsables para poder atender cualquier problema que se pudiera generar. No hay que esperar que el problema se dé, sino antes que ocurra”.

Agregó: Si para ello tenemos que ir al Congreso a batallar, lo haremos. Tenemos la documentación técnica y especializada del por qué debíamos sacar la nota y vamos a defender estos DU [el del financiamiento y el de la reestructuración] porque entendemos que es la única vía de restaurar la confianza”.

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