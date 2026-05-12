Petroperú tendría un nuevo financiamiento de hasta US$ 2 mil millones con garantía del Estado. (Foto: Andina)
Petroperú tendría un nuevo financiamiento de hasta US$ 2 mil millones con garantía del Estado. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El Gobierno peruano aprobó un nuevo apoyo a Petroperú. Las autoridades vinculadas al sector han insistido que no se trata de otro “rescate”, con inyección directa de recursos públicos, sino de una línea de financiamiento -hasta por US$ 2,000 millones- que se pagaría recién en unos años. Sin embargo, la garantía que debe otorgar el Estado es lo que genera dudas.

TE PUEDE INTERESAR

Si este nuevo rescate a Petroperú no es un crimen económico, no sé qué lo sería
Si este nuevo rescate a Petroperú no es un crimen económico, no sé qué lo sería
Nuevo presidente de Petroperú: se busca cumplir rol estratégico sin tocar estabilidad fiscal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.