Petroperú afirmó que si no se toman las medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible en los primeros días de mayo. (Imagen: Andina)
Petroperú afirmó que si no se toman las medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible en los primeros días de mayo. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Durante una reciente presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, señaló que han tenido que paralizar su refinería de Iquitos (Loreto) y advirtió que están por detenerse también sus refinerías Talara (Piura) y Conchán (Lima).

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