Los países están tratando de responder como lo han hecho ante las crisis petroleras en el pasado.
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Financial Times
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El resultado de la guerra contra Irán sigue sin estar claro, pero la crisis del petróleo resultante ha puesto de manifiesto una nueva vulnerabilidad en la economía mundial. El mundo nunca había entrado en una crisis de ningún tipo con unos déficits y unos niveles de deuda tan elevados. Esta carga limitará la capacidad de los Gobiernos para amortiguar el impacto de los elevados precios de la energía.

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