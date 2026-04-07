El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Foto: EFE / Vatican Media
El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Foto: EFE / Vatican Media
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El papa León XIV cuestionó —sin mencionarlo expresamente—

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable”, dijo el sumo pontífice.

León XIV recordó que hay cuestiones de derecho internacional, pero también sopesa

El vicario de Cristo invitó a rezar, pero también a “hacer oír nuestra voz” ante los legisladores de Estados Unidos a fin de que se propicie la paz. “No queremos la guerra. Queremos la paz”, instó.

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“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", acotó León XIV.

El presidente estadounidense Donald Trump simula disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Kent Nishimura / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump simula disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Kent Nishimura / AFP
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de cara al ultimátum dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Con información de EFE.

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