El papa León XIV cuestionó —sin mencionarlo expresamente— contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que son inaceptables sus amenazas contra Irán.

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable” , dijo el sumo pontífice.

León XIV recordó que hay cuestiones de derecho internacional, pero también sopesa “una cuestión moral” en este contexto de tensión geopolítica entre Washington y Teherán.

El vicario de Cristo invitó a rezar, pero también a “hacer oír nuestra voz” ante los legisladores de Estados Unidos a fin de que se propicie la paz. “No queremos la guerra. Queremos la paz”, instó.

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“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", acotó León XIV.

El presidente estadounidense Donald Trump simula disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Kent Nishimura / AFP

Las declaraciones del papa León XIV llegan después de que el mandatario Donald Trump amenazara con terminar “con toda una civilización” de cara al ultimátum dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Con información de EFE.